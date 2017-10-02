Поездка на автобусе для школьницы закончилась травмой

В период с 29 сентября по 1 октября на территории Республики Алтай зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, из них семь с материальным ущербом и одно происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний пассажир.

29 сентября 2017 года в Горно-Алтайске, около 12:23 часов, в районе дома № 25 по ул. Социалистическая, 55-летний житель села Майма, управляя автобусом ПАЗ-3205R, при движении со стороны остановки "Старый музей" в направлении к ТЦ "Ткацкий 2", на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Toyota Corona, под управлением 41-летнего горожанина. После удара, полученного в результате столкновения, автомобиль Toyota отбросило на металлическое дорожное ограждение. В результате происшествия в приемный покой детской Республиканской больницы, с полученными ушибами, была доставлена 10-летняя девочка - пассажир автобуса. Госпитализация ребенку не потребовалась.

Водитель автобуса трезвый. В отношении него вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ «Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков».

В отношении водителя иномарки составлен административный протокол по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения».

За прошедший период на территории Республики Алтай выявлено 2767 нарушений ПДД, в том числе 1952 комплексами фотовидеофиксации, работающими в автоматическом режиме. Отстранено от управления транспортными средствами 23 водителя, находящихся в состоянии опьянения. Задержано 42 водителя, не имеющих или лишенных права управления транспортными средствами.

Источник: МВД по РА