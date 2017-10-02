Банда черных риэлторов осуждена в Горно-Алтайске

29 сентября Горно-Алтайский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении шестерых местных жителей. Они признаны виновными в мошенничестве с причинением значительного ущерба. По данным сайта прокуратуры РА в 2013 – 2016 годах участники преступной группы, один из которых являлся руководителем агентства недвижимости, находясь в Горно-Алтайске, подыскивали граждан, желающих продать или приобрести недвижимое имущество, после чего обманным путем завладевали их денежными средствами, а в одном случае квартирой потерпевшего. От действий злоумышленников пострадало 16 жителей республики, сумма причиненного ущерба составила более 5 млн рублей.

Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года 10 месяцев до 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.