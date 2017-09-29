Пожарные тренировки для школьников в сентябрьские морозы

Здравствуйте, я в "Народный корреспондент" хочу задать вопрос. Ко мне позавчера пришла внучка, она учится в 9 классе, в 12 школе. Там пожарные устроили тренировку, всех школьников со второго урока вывели на улицу без верхней одежды, даже не дали куртки взять. А в городе во вторник в 10 утра была температура воздуха около ноля. И все ребятишки 10-15 минут стояли на улице раздетые.

Внучка моя занимается танцами и через день такую же пожарную тренировку провели вновь, на этот раз ребятишек выгнали под дождь в чешках на босу ногу и снова без верхней одежды. О чем вообще думали пожарные, надо было дать детям хотя бы одеться, такая погода...