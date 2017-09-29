Мэром Горно-Алтайска стал Юрий Нечаев

На проходящей сегодня, 29 сентября, первой сессии Горно-Алтайского городского совета депутатов нового созыва был избран председатель совета, он же, по новому законодательству, — мэр города. На это должность была выдвинута одна кандидатура – лидера списка единороссов на сентябрьских выборах, спикера горсовета прошлого созыва Юрия Нечаева, пишут "Новости Горного Алтая".

За него проголосовали 15 депутатов, один бюллетень был испорчен, пять парламентариев высказались против. Таким образом, Нечаев избран новым мэром. НГА напоминает, по результатам выборов единороссы получили 16 мест в горсовете, два мандата у КПРФ, по одному – у «Родины», ЛДПР и «Справедливой России».

Юрий Нечаев родился 1 января 1961 года в селе Владимировка Усть-Канского района. В 1982 году окончил Горно-Алтайский педагогический институт по специальности «математика и физика (учитель средней школы)». С 1982 года по 1985 год работал учителем 8-летней школы в селе Карасук Майминского района. С 1985 года по 1987 год — заместитель директора по учебно-воспитательной работе данной школы.

1987—2000 годы — учитель физики, информатики средней школы №3 Горно-Алтайска. В 2000 году назначен директором городской средней школы №9. В январе 2009 года назначен заместителем главы администрации Горно-Алтайска по социальным вопросам. С марта 2012 года — председатель городского совета депутатов.