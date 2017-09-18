Работница кафе Горно-Алтайска заплатит штраф за продажу алкоголя несовершеннолетним

В Горно-Алтайске 38-летняя местная жительница, работающая продавцом в одном из кафе, попалась на продаже спиртного 17-летним студентам, два молодых человека приобрели аж 7,5 литров пива.

Полицейские поймали злоумышленницу в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Жилой сектор», а заодно, видимо, сорвали у первокурсников посвящение в студенты.

В отношении продавца были составлены административные протоколы по ч. 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ «Продажа алкогольной продукции несовершеннолетнему». В настоящее время составленные материалы переданы в суд, для рассмотрения по существу.

МВД по Республике Алтай