В Республике Алтай в августе родились 323 малыша

Наибольшее количество новорожденных традиционно отмечено в Горно-Алтайске, здесь за последний летний месяц родился 121 ребенок.

В тройку лидеров по рождаемости вошли также Майминский район, где родилось 37 детей, Кош-Агачский район - 34 ребенка, Улаганский район - 23 малыша, сообщает Комитет по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай. Естественный прирост населения в республике за прошедший месяц составил 144 человека.

В августе было зарегистрировано 223 бракосочетаний. Больше всего новых супружеских пар образовано в Горно-Алтайске, здесь появились 82 новых семьи, в Майминском районе - 31, 20 пар узаконили свои отношения в Кош-Агачском и Усть-Коксинском районах.