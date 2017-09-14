Спартакиада трудовых коллективов: футбол

После затянувшегося в связи с сезоном летних отпусков перерыва возобновились состязания Спартакиады среди трудовых коллективов Горно-Алтайска. 9 сентября на стадионе "Динамо" состоялась футбольная её часть, в которой приняли участие 12 организаций нашего города: Сбербанк, Водоканал, Г-А ЖКХ, ОМВД, ГАГПК, Налоговая инспекция, УФСИН, Нацбанк, ГАГУ, Ростелеком, Минэкономика, Администрация Горно-Алтайска.

Схема проведения футбольного турнира была такова. Команды в ходе жеребьёвки разбивались на 4 подгруппы по 3 участника в каждой.

После окончания групповых матчей коллективы, показавшие худшие результаты, и, следовательно, занявшие в подгруппах последние позиции, из турнира отсеивались, а остальные команды проходили в 1/4 финала, где продолжали борьбу по "кубковой" системе, то есть на выбывание.

После первого этапа соревнований турнир покинули сборные ГАГПК, Г-А ЖКХ, Минэкономики и Национального банка, оставшиеся же команды образовали четвертьфинальные пары, победителями в которых, не испытав особых проблем, стали команды, занявшие в своих группах первые места.

Так, не особо напрягаясь, УФСИН со счётом 7:2 переиграл работников Администрации города, ОМВД убрал с дороги Водоканал (6:3), команда Сберегательного банка так же с крупным счётом (3:0) переиграла Налоговую инспекцию, а Ростелеком "разобрал" на части Горно-Алтайский Государственный Университет- 5:0.

Не в пример четвертьфиналу очень упорными получились полуфинальные матчи турнира: лишь за 2 минуты до конца матча ударом с пенальти игрок УФСИНа Данияр Сраждинов принёс своей команде победу в игре со Сбербанком, а встреча ОМВД и Ростелекома, сверкнув фейерверком забитых мячей, закончилась победой Ростелекома так же с минимальным превосходством- 6:5.

Оставив львиную долю своих сил в матче 1/2 финала, команда ОМВД уже не смогла оказать упорное сопротивление тоже порядком измотанному, но более выносливому Сбербанку и крупно уступила в игре за 3 место- 0:3.

Исход финального поединка между Ростелекомом и УФСИНом перед его началом мало у кого вызывал сомнения.

Победитель прошлогоднего турнира Ростелеком выступал своим боевым чемпионским составом, костяк команды составляют футболисты одной из лучших команд Республики Алтай "СпортИндустрии" и больших проблем от УФСИНа чемпионы, в общем-то, не ждали.

Да и сами сотрудники тюремного ведомства, реально оценивая расстановку сил, мечтой о победе поначалу не грезили.

Всё изменили первые минуты решающего матча: пока Ростелеком не спеша втягивался в игру, Данияр Сраждинов и Эмиль Шагаев в ходе неожиданного стартового натиска вывели УФСИН вперёд - 2:0, команда почувствовала в себе силы успешно противостоять грозному сопернику и футболисты в дальнейшей борьбе упёрлись очень серьёзно.

И хотя один мяч Ростелекому удалось отыграть ещё в том же первом тайме, развить успех дальше соперник уже бывшим теперь чемпионам не позволил. Мало того, во второй половине встречи уфсиновцы упрочили своё положение ещё одним точным ударом (3:1) и в итоге довели матч до заслуженной победы!

Напомним, что состязания Спартакиады среди трудовых коллективов Горно-Алтайска включают в себя 14 видов спорта, 12 из которых идут в зачёт соревнований, близящихся уже к своему завершению. Футбольный турнир был 12 этапом Спартакиады, в дальнейшем спортсменам предстоит показать своё мастерство ещё в 2 видах спорта: в конце сентября в рамках Спартакиады состоится турнир по волейболу и закончить увлекательное первенство планируется в первых числах октября соревнованиями по настольному теннису.

Пока в общем зачёте с 187 набранными очками лидирует команда Водоканала, на втором месте идет имеющий на 11 очков меньше Университет и замыкает ведущую тройку УФСИН, набравший после футбольной победы 160 баллов.

В продолжение темы футбола. Неудачно в минувшие выходные сыграл на выезде горно-алтайский "Спартак". В рамках Чемпионата Алтайского края по футболу сезона-2017 наши футболисты 10 сентября встречались в Бийске с местной командой "Строитель" и крупно уступили со счётом 6:2. Что, в общем-то, было вполне предсказуемо: после нескольких осечек чемпиона 2016 года, "Ники", "Строитель" вырвался в единоличные лидеры турнира и рвётся к своему чемпионству, сметая на своём пути всё и вся.

Нашу же команду после этого поражения по количеству набранных очков догнал ФК "Бийск", переигравший в последнем туре со счетом 1:0 вышеупомянутую "Нику". "Спартак" в результате сместился на одну позицию ниже и занимает четвёртую строчку в турнирной таблице краевого первенства.

Удастся ли нашей команде в ближайшее время поправить турнирное положение в Чемпионате - покажет последняя домашняя встреча, которая пройдёт 16 сентября в Горно-Алтайске на стадионе "Динамо".

Соперником "Спартака" в этот день будет барнаульский "Алтай", одержавший в последних пяти турах Чемпионата пять побед, причём четыре из них- на чужом поле, и имеющий на этот момент 23 очка против наших 25. Так что матч предстоит значимый и обещает быть предельно интересным. Просьба к болельщикам-не пропустить это событие, прийти в этот день на стадион и поддержать любимую команду. Игру планируется начать в 17.00 по местному времени.

И, наконец, великолепную новость привезли из Волгограда юные футболисты горно-алтайской ДЮСШ о которой уже сообщило и местное, и федеральное телевидение: на турнире "Кожаный мяч - Coca-Cola", который прошёл в городе-герое и включил в себя порядка 70 команд- победителей региональных соревнований воспитанники тренера Ивана

Шетели вошли в четвёрку лучших! Подробный рассказ о выступлении наших мальчишек на этом турнире читайте в следующем выпуске нашей газеты.

Николай ВАСИЛЬЧЕНКО

Фото автора

НА СНИМКЕ: победитель футбольного турнира Спартакиады команда УФСИНа