Уроженцы Республики Алтай приняли участие в популярной телевизионной игре "Сто к одному"

Команда "Рожденные на Алтае" сразилась с командой "Влюбленные в Индию" и одержала уверенную победу, сообщают "Новости Горного Алтая".

"Игра душевная! Еще в детстве смотрел эту передачу с ее бессменным телеведущим Александром Гуревичем, оттого играть было вдвойне приятно. Плюс ко всему все в команде у нас знают друг друга очень давно. Очень быстро получалось отвечать, поэтому победили с внушительным отрывом. Подготовка, съемки, волнение, суперэмоции - все по правде, испытали по-настоящему. Спасибо всем, кто смотрел и болел за нас", - прокомментировал игру "Новостям Горного Алтая" один из участников Равиль Лиров. Он добавил, что соперники "Рожденных на Алтае" оказались очень творческими ребятами. "Они были все москвичами, а у нас наоборот - никого из москвичей", - добавил он.

Игра с участием уроженцев республики вышла в эфир в воскресенье, 10 сентября. "Рожденным на Алтае" удалось не только победить соперников, но и довольно легко выиграть в суперигре. Все члены команды получили путевки на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который будет проходить в Сочи в октябре этого года.

В составе команды "Рожденные на Алтае" выступили руководитель Культурного центра Республики Алтай в Москве Александр Тискинек, музыканты Равиль Лиров и Шонкор Модоров, Айару Дмитриева, студент Российского государственного университета нефти и газа Судур Сугунушев.

"Сто к одному" - российская телеигра, с 10 октября 1998 года выходит на телеканале "Россия-1". Задача участников игры состоит в том, чтобы угадать наиболее распространенные ответы людей с улицы на предложенные вопросы, на которые невозможно дать однозначный объективный ответ. Ответы бывают порой совершенно непредсказуемы и очень забавны. "Сто к одному" - командная игра. Каждый игрок должен высказать свое мнение, предложить свою версию, но победа (или поражение) достается всей команде в целом. Чаще всего команды для телеигры составляются по профессиональному признаку.