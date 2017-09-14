РЭУ в Акташе: "А идите вы все лесом!"

В редакцию обратилась жительница Акташа Светлана ЮСТУКОВА и сообщила о том, что готовит документы в прокуратуру с требованием от ремонтно-эксплуатационного управления электросетей возмещения нанесенного ущерба.

Еще в мае возле ее дома ветром были оборваны провода, все от нее зависящее для того, чтобы линия была восстановлена, семья сделала, но столкнулась с проявлениями должностной халатности.

"В мае этого года ураган или шквальный ветер оборвал провода электрической сети со столба возле моего дома. Мы позвонили в Акташкское РЭУ, нам ответили, что необходимо купить провод (хотя он был новый). Провод мы купили, вновь позвонили, нам сказали снять пломбы. Сняли пломбы.

Я сама поехала в РЭУ, начальник В.Г. Чуроков попросил паспорт и прописку. Я ему все это показала, тогда он потребовал документы на дом. Документы были в городе, пришлось ехать за свидетельством на дом.

После этого нам сказали купить новый счетчик и вывести на улицу, тогда только его запломбируют. Купила счетчик, ящик, пошла в РЭУ договориться об установке - Чуроков меня направил к сотруднику Заргумарову.

Он сказал, что рабочих нет, все уехали на орех. До сих пор у нас нет пломбы и не поставлен счетчик, который им нужен.

Я написала жалобу в Республиканское отделение электросетей еще в августе, письмо передала непосредственно начальнику через секретаря - до сих пор ответа нет. Сейчас мы готовим документы в прокуратуру о возмещении материального ущерба".

Соб. инф.