"Мне все равно, кого ты вызовешь..."

В редакцию обратилась пенсионерка (данные в редакции). Она пожаловалась на подростков, которые считают нормальным хозяйничать в чужих огородах.

- Дело в том, что я живу в благоустроенном доме по улице Алтайской, но при этом у меня неподалеку есть маленький огородик, я там овощи выращиваю. И вот уже второй год на него совершают налеты подростки.

Выкапывают картошку, морковку, дергают кукурузу, капусту, даже тыквы. Про ягоду уже и не говорю - как за здрасьте, берут сколько хотят. Могут что-то съесть (картошку, например, испечь), могут раскидать по дороге, растоптать, или в реку бросить (при мне как-то раз так и сделали), могут на рынке продать.

Обращалась в полицию, но поскольку подросткам нет еще 16 лет (они шестиклассники), ответственности для них нет.

При этом все они - из благополучных семей, родственники работают в правоохранительных органах.

Я разговаривала с мамой одного из мальчишек - в прошлом году он ко мне в огород залез, я его поймала и взяла у него велосипед, он маме позвонил, она решила со мной поговорить.

Мама спрашивает - почему забрали велик? Я поясняю - залез ваш сын ко мне в огород, набрал огурцов себе и еще угощает, что это за воспитание?

Она мне в ответ - мой сын воспитан хорошо. Я говорю - в чужой огород лазить и брать чужое - хорошо?

Она мне - а вам что, огурцы нужны? Отдай ребенку велик.

Я говорю - нет, я вызову полицию. Тут она мне сказала - мне все равно, кого ты вызовешь, я сама там работаю.

При этом "хорошо воспитанное" чадо - не он один, вся компания, в общем-то - в ответ на замечания от меня, взрослого человека, могут так выругаться... взрослые люди, наверное, и то таких слов не знают... Матерятся ужасно.

Я два дня ревела навзрыд... Ползаешь там, ползаешь... Нанимаешь, чтоб вспахали, а эти залезли, выдрали что захотели, и весь труд коту под хвост. У меня есть официальный ответ из полиции, там названы фамилии и имена только четырех мальчишек, но их больше.

Целая компания, и девочки с ними. Страдаю от их действий не только я одна - знаю как минимум двух бабушек (очень пожилых, за 80 лет), с огородиками которых эта компашка обходится точно так же. Выдергали все, что можно да продали.

Что делать с этой "золотой молодежью", пенсионерка не знает, и как защититься от шестиклассников - тоже.

Планирует обратиться в отдел по делам несовершеннолетних, но не уверена, что "семейные связи" позволят дать делу какой-то ход. "В ответе полиции мне насчитали какой-то ущерб, 600 рублей, по минимуму посчитали.

Ну и мальчишки сказали, что взяли пять картошек.

А труда сколько вложено? Последний раз я вызвала полицию, уже вечер был, пока приехали, до полуночи за ними гонялись потом. Мальчишки покажутся да спрячутся. Свободно гуляют в такое время, комендантский час им не указ", - вздыхает женщина.

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Записала Инна Жулаева.

Копия документа с фамилиями подростков имеется в редакции