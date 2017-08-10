Угонщики покатались на авто и "впечатали" его в кирпичный забор

В дежурную часть отдела МВД России по Горно-Алтайску поступило сообщение от жительницы Майминского района. Сельчанка пояснила, что приехала в республиканскую столицу на принадлежащем ей автомобиле ВАЗ-21061 в гости к родственнице, и припарковала транспортное средство во дворе многоквартирного дома, а спустя несколько часов его не обнаружила. Как говорится на сайте МВД по РА, двери транспортного средства не запирались, поэтому проникнуть в его салон злоумышленникам не составило большого труда. Кроме того, в автомобиле был неисправен замок зажигания.

Ориентировка на угнанный автомобиль была передана сотрудникам полиции, обеспечивающим охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения в республиканской столице.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий автомобиль с механическими повреждениями был обнаружен на одной из городских улиц, там же был задержан и подозреваемый в совершении угона. Им оказался 38-летний местный житель. Горожанина доставили в отдел полиции, где в ходе разбирательства он признался в содеянном, пояснив, что угнал Жигули чтобы прокатиться. Управляя транспортным средством, мужчина не справился с управлением и допустил наезд на забор жилого дома.

Проведенное освидетельствование подозреваемого показало, что мужчина находиться в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон, то есть неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».