Благотворительный велопробег «Добрый bike» третий раз пройдет в Горно-Алтайске

Третий благотворительный велопробег «Добрый bike», в рамках которого впервые пройдут велозабеги по категориям 8+ и старше, 16+ и старше, состоится 11 августа в Горно-Алтайске. Об этом сообщает сайт правительства РА. Организаторами выступают добровольческое объединение «Адрес детства» с участием велопроката Bikexboard и РО «Российское движение школьников» при поддержке МВД по Республике Алтай, Комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту РА и Авторадио.

Программа мероприятия:

9.00 - 09.30 - Регистрация участников. Сбор в сквере имени Г.И. Чорос-Гуркина (у памятника).

9.30 - 9.50 - Приветствие. Общая танцевальная разминка.

9.50 -11.00 - Велозабег 8+ и старше. Старт от сквера имени Г.И. Чорос-Гуркина (памятник) по улицам Социалистическая, Проточная, Чорос-Гуркина до Национального музея имени А.В. Анохина. Финиш - сквер имени Г.И. Чорос-Гуркина (памятник).

11.00 - 11.15 – Награждение.

11.15 - 14.00 - Благотворительный велопробег «Добрый bike», категория 16+ и старше. Старт - сквер имени Г.И. Чорос-Гуркина (у памятника). Финиш - с. Кызыл-Озек, детский Лагерь «Черемушки» (воспитанники школы-интерната им. Г.К. Жукова).

Благотворительный велопробег проводится с целью привлечения внимания общества к проблемам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, популяризации физической культуры и спорта, пропаганды велосипедного движения, формирования здорового образа жизни среди жителей и гостей города.

Дороги на протяжении маршрута велопробега будут перекрыты для движения транспорта, участников будут сопровождать полицейские и медики.