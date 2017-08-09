Горизбирком снял с выборов списки всех партий, которые собирали подписи

4 августа, как и ожидалось, городская избирательная комиссия отказалась регистрировать партийные списки «Партии дела», возглавляемой Владимиром Петровым, Партии народной свободы, возглавляемой Сергеем Михайловым и Партии пенсионеров. Формальная причина отказа в регистрации - нарушения в заверении подписных листов и при сборе подписей.

Таким образом, скорее всего, в борьбе за 11 мандатов Горно-Алтайского городского совета депутатов, распределяемых по партийным спискам будут участвовать всего 5 партий. Это четыре представленных в Госдуме партии («ЕР», КПРФ, ЛДПР, СР) и «Родина», которая набрала в 2014-м году на выборах в Госсобрание более 3% голосов и освобождена от сбора подписей.

Впрочем, представители Партии дела, Партии пенсионеров и Партии народной свободы вместе с независимыми кандидатами продолжают бороться за депутатские мандаты на 10-и одномандатных избирательных округах Горно-Алтайска.

Следует добавить, что Партия народной свободы написала возражение на решение рабочей группы и, возможно, обжалует отказ в регистрации списка в суде. В качестве иллюстрации приводим расшифровку небольшой дискуссии, возникшей между юристом и активистом Партии народной свободы Павлом Смирновым и стороной горизбиркома.

- Конкретно по существу вопрос, вот с чем вы сравнивали подписи, указывая в своем категоричном выводе, что данная подпись выполнена именно не этим избирателем?

- С образцами списков избирателей.

- Какие именно образцы вам были предоставлены, вы можете сказать?

- Списки избирателей на выборах в Государственную Дума 2016 года.

- То есть вы сейчас категорично утверждаете, что те подписи, которые содержатся в образцах списка избирателей в журнале списка избирателей, не соответствуют тем подписям, которые у нас в подписных листах?

- Я сейчас не утверждаю.

- Как? Подождите, вы дали заключение об этом. То есть вы в заключении утверждаете, а сейчас перестаете утверждать, я чего-то не понимаю.

- У нас не судебное разбирательство.

- Я понимаю, что не судебное, извините, для нас это очень важно. Сейчас решение принимают по этому поводу. То есть вы в своем заключении утверждаете, что данные подписи не соответствуют тем подписям, что у нас в журнале. То есть можно сказать...

- Не в журнале, а в списках.

- Ну в списках избирательных. То есть получается, что у нас в списке избирателей, исходя из нашей проверки, содержатся недостоверные подписи избирателей?

- У нас они на основании паспорта.

- А у нас они не на основании паспорта? Мы специально объехали избирателей... [после того, как рабочая группа горизбиркома назвала 7 подписей за список Партии народной свободы фактически подделанными, активисты партии объехали этих людей и 6 из них твёрдо заявили, что ставили подписи в поддержку партии, дали номера своих телефонов и пообещали приехать в избирком или в суд, чтобы подтвердить подлинность подписей. Горизбирком, впрочем, телефонами не воспользовался и проверку проводить не стал, хотя мог бы это сделать – мол, если хотите — идите в суд]...

- Это не наша компетенция.

- Как это не ваша компетенция. Вы можете проверки проводить, кстати, по закону. В таком случае у меня следующий вопрос. То есть это уже конкретно интересно, как у нас выборы в Госдуму проводились...

Для тех, кто ещё не понял. Почерковеды сравнивали подписи избирателей в подписных листах с подписями за бюллетени, выданные избирателям НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ В 2016-М ГОДУ! Раз избиратели подтверждают, что их подписи за Партию народной свободы — подлинные, возникает вопрос — а кто же тогда расписывался год назад на выборах в Госдуму? Возможно, ответ на этот вопрос будет получен в суде.

Сергей Михайлов