Новости футбола

В Горно-Алтайске продолжаются игры Чемпионата Республики Алтай по футболу в зоне "Столица", и 1 августа зрители, пожалуй, впервые за весь отборочный цикл этого турнира увидели внятный футбол в исполнении аутсайдера группы команды "Алтай-Атлетик".

"Атлетик" на протяжении полутора часов на равных сражался с лидером группы "СпортИндустрией", имел хорошие возможности для взятия ворот, но нападающих команды в очередной раз подвела неточность при исполнении завершающих ударов. А когда дело катилось к первому в Чемпионате нулевому ничейному результату - "Индустрии" удалось провести результативную комбинацию и за несколько секунд до финального свистка Дамир Тадыров точным ударом принёс своей команде очередную победу - 1:0.

Для того, чтобы окончательно "застолбить" за собой итоговое 3 место футболистам команды "ПАТП" 3 августа в матче против "ДЮСШ" достаточно было добиться ничейного результата. В первом круге "ПАТП" разделалось с соперником без особого труда (4:1) и поэтому сверхтрудной такая задача никак не выглядела. Но футболистам этого коллектива удалось слепить себе проблему на самом что ни на есть ровном месте. На игру не смог прибыть основной вратарь команды, а резервному голкиперу захотелось в этот день побегать в поле и занять место в "рамке" он отказался наотрез. В результате в ворота вынужден был встать совершенно неподготовленный к этой миссии обычный полевой игрок и случилось то, что и должно было случиться в этой глупейшей ситуации. Первые же четыре удара в створ ворот "ПАТП" игроков "ДЮСШ" достигли своей цели, в перерыве между таймами "автомобилисты" одумались, место в воротах занял футболист знакомый с вратарским ремеслом, весь второй тайм "ПАТП" в авральном порядке штурмовало ворота "молодёжки", но воспитанники Владимира Шерера, впервые почувствовавшие на турнире вкус победы, отдавать достигнутое преимущество уже никак не хотели и, в итоге, выстояли - 5:3!

Команде "ПАТП" осталось провести один матч со "Спартаком" и рассчитывать на приобретение очков в этом поединке вряд ли приходится, а вот "ДЮСШ" дважды расправиться с "Алтай-Атлетиком" вполне по силам, да ещё если старшие товарищи из "Спартака" в заключительном поединке благосклонно отнесутся к своим младшим собратьям, то третья строчка в турнирной таблице "автомобилистам" запросто "сделает ручкой". Вот так.

В чемпионате города Бийска по футболу среди ветеранов от 35 лет в этом сезоне выступает команда из Горно-Алтайска.

Весь первый круг наши ветераны играли на выезде, теперь же пришла пора домашних поединков, и 5 августа на стадионе "Динамо" одноимённая горно-алтайская команда принимала бийский "Рассвет". Счёт на 8 минуте матча открыл нападающий "Динамо" Евгений Локтев после того как на лицевой линии с защитником бийчан мастерски разобрался Андрей Мундусов и выложил мяч точно на ногу форварду нашей команды - 1:0! Второй гол ударом со штрафного впритирку с перекладиной через 5 минут после первого взятия ворот забил Андрей Анатпаев, и под занавес первого тайма вновь сумел отличиться Евгений Локтев - 3:0! Во второй половине встречи бийчане один мяч отыграли, но уже через 7 минут по воротам "Рассвета" вновь мощно хлестанул Андрей Анатпаев, а находящийся в штрафной соперника Евгений Локтев в третий раз удачно включился в голевой эпизод- 4:1.

За 3 минуты до конца матча гостям ещё раз улыбнулась удача, но этот забитый мяч уже решительно ни на что повлиять не мог - 4:2, "Динамо" одерживает победу и закрепляется на третьей строчке в турнирной таблице бийского Чемпионата. Оставшиеся четыре матча будут проводится по понедельникам на стадионе "Динамо" в 19.00 по местному времени.

После сокрушительного домашнего поражения в первом круге Чемпионата Алтайского края по футболу 2017 года от бийской "Ники" со счётом 0:5 гостевой вояж в стан лидера

Первенства радужных надежд вовсе не внушал.

Однако, реализуй спартаковцы в первые 8 минут три (!) великолепные возможности для взятия ворот - и кто знает, какой характер приобрело бы дальнейшее развитие событий в этом поединке.

Но- не случилось, и "Ника", забив нашей команде по два мяча в каждом тайме, вновь записала в свой актив победу с крупным счётом - 4:0.

Стоит отметить, что две результативные передачи в этом матче сделал бывший спартаковец Эмил Тобошев, защищающий ныне цвета бийского клуба.

На следующий день, 6 августа "Спартак" уже в роли хозяина принимал на своём поле "Урожай" из Кытманово. Команда эта рангом гораздо ниже предыдущего соперника и поэтому особых трудностей игра нашим футболистам не доставила.

С первых же минут "Урожай" наглухо закрылся на своей половине поля, предоставив спартаковцам полную свободу действий в поисках решений по взлому своей глубоко эшелонированной обороны. И с поставленной задачей "Спартак" справился вполне успешно. Первый созданный у ворот гостей голевой момент, к сожалению, успеха не принёс: на 12 минуте ураганом по правому флангу прорвался к штрафной соперника Роман Югов, навесил мяч во вратарскую площадь, Олег Кристя бил по воротам метров с трёх, но мяч прошёл в нескольких сантиметрах от штанги. Через минуту Роман уже в подкате достал мяч на лицевой линии, прострелил его прямо в ноги спешащему на выручку своему голкиперу защитнику команды гостей и тот с ходу шуранул его в свои ворота - 1:0!

Самым эффектным эпизодом первого тайма стал мощный удар по воротам центрального защитника "Спартака" Сергея Яковлева метров с 27, но мяч, шедший казалось точно в верхний угол ворот "Урожая" в последний момент грохнул в штангу. На 35 минуте нападающий горно-алтайцев Олег Кристя великолепно исполнил штрафной удар, а за минуту до конца первого тайма ударом головы замкнул фланговую передачу - 3:0.

Вторая половина встречи началась с ошибки защитника наших соперников, в результате которой Олег Кристя играючи закинул в ворота гостей четвёртый мяч. Вышедший после перерыва на замену Иван Вязников довёл было счёт до неприличных 5:0, но после красивого дальнего удара одного из футболистов "Урожая" гости один мяч отыграли. И тут же Олег Кристя показал гостям мастер-класс игры "на втором этаже". Когда голкипер команды гостей уже был готов забрать верховой мяч в руки, Олег, до конца доработав этот эпизод, в прыжке "перевисел" стража ворот в воздухе и ударом головы переправил мяч в сетку- 6:1!

Под занавес встречи гостям удалось провести ещё одну результативную атаку на наши ворота, в результате которой и установился итоговый счёт этого матча, 6:2 в пользу "Спартака" с чем мы наших ребят и поздравляем! Пока спартаковцы занимают третью строчку в турнирной таблице Чемпионата, но это достижения на данном этапе следует считать достаточно условным, так как основные конкуренты нашего клуба в борьбе за призовые места сыграли на 2-3 игры меньше.

Возможно, 20 августа "Спартак" проведёт выездную встречу с "Благовещенкой", следующий же домашний поединок наши футболисты сыграют 26 августа с молодёжным составом барнаульского "Динамо".

Николай ВАСИЛЬЧЕНКО

НА СНИМКАХ: острый эпизод матча "Спартак" (Горно-Алтайск) - "Урожай" (Кытманово); к воротам ДЮСШ рвется нападающий ПАТП Руслан Авдонин; ворота ДЮСШ атакует Аткыр Чекурбашев; в прыжке удар по воротам наносит автор трёх забитых в матче с "Рассветом (Бийск") мячей Евгений Локтев; команда ветеранов Горно-Алтайска "Динамо".

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