Гостиница «Алтын Туяк» получила одну звезду

В Республике Алтай продолжается работа по классификации объектов туриндустрии, которая началась в 2016 году. Пока властям региона нечем особо хвастаться: если в 2016 году природно-оздоровительный комплекс «Алтай Резорт» в Майминском районе (принадлежит АФК «Система») получил пять звезд, то единственный объект 2017 года — гостиница «Алтын Туяк» — удостоилась лишь одной звезды, отмечает ИА "Банкфакс".

«Алтын Туяк» находится в частном секторе на улице Магистральной в Горно-Алтайске. На популярном ресурсе booking.com гостиница оценена на 7,4 балла — это достаточно высокий показатель. Отзывы посетителей также в основном положительные. «К услугам гостей помещение для хранения лыж, индивидуально оформленные номера с кабельным телевидением и круглосуточная стойка регистрации. Все номера гостиницы имеют уникальный красочный дизайн и оборудованы гостиным уголком с холодильником. В ванной комнате предоставляются тапочки и фен», — указано в описании.

Фотографии говорят о том, что гостиница действительно довольно уютная и светлая. На одном из снимков можно увидеть несколько наград. В качестве отдельного плюса администраторы указывают: «Мы говорим на вашем языке!»

Отметим, что о реализации проекта классификации рассказала министр экономического развития и туризма региона Светлана Буйдышева. Она отметила, что сейчас проводят подготовительные работы для классификации гостиничного комплекса — «Алтай Велнес Вилладж» (Турочакский район), отель «Игман» (Горно-Алтайск), новая гостиница – «Гранд-отель «Алтай» (Горно-Алтайск), туристическая база «Турсиб» (Чемальский район), ГЛК «Манжерок» (Майминский район).

Министр также сообщила, что ведомство запланировало поддержку туристским предприятиям в виде возмещения 30 % понесенных затрат на проведение классификации гостиниц и иных средств размещения. Кроме того, в республике совместно с органами муниципальной власти проводится работа по созданию Туристского реестра Республики Алтай. Туристический реестр включает в себя реестр субъектов туриндустрии, реестр туристских маршрутов и аттестованных экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, а также реестр туристских ресурсов (объектов туристического показа). Работы по формированию реестра планируется закончить до конца этого года.