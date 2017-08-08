"Листок" приглашает МВД на кулинарное шоу компании "Арбат"

Директор департамента пресс-службы ООО «Арбат» вновь при помощи E-mail связался с редакцией "Листка" и попросил удалить все материалы о компании, опубликованные на нашем сайте. Как он объяснил, в статье содержатся порочащие утверждения в отношении ООО «Арбат».

Из письма:

"В случае неурегулирования возникшей ситуации, ООО «Арбат» будет вынуждено за защитой нарушенных прав обратиться в суд с иском о защите деловой репутации и взыскании причиненных убытков, что приведет к дополнительным расходам стороны, против которой будет вынесен судебный акт, а именно: государственной пошлины, расходов на оплату услуг адвоката, расходов на проезд и проживание представителей истца, расходы на сбор и получение доказательств по делу и т.д."

Учредитель газеты "Листок" ответил следующее:

"Подавайте в суд, я же уже отвечал на аналогичное письмо по предыдущей публикации.

Ну, а мы, со своей стороны, постараемся принять меры по защите наших пенсионеров от вас. Если руководство нашей полиции пойдёт в этом вопросе навстречу, на входе в ресторан "Рим" 6 сентября будут стоять сотрудники полиции - предупреждать граждан об опасности."