Злоумышленник напал на авто горожанки якобы в уплату долга

Сотрудниками отдела МВД России по Горно-Алтайску установлена личность гражданина, подозреваемого в умышленном повреждении автомобиля. Как информирует сайт МВД по РА, в полицию обратилась горожанка, которая сообщила, что неизвестные лица повредили принадлежащий ей автомобиль Honda Civic, припаркованный во дворе многоквартирного дома. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была установлена причастность к совершению преступления 29-летнего горожанина, ранее совершавшего преступления.

Мужчина был доставлен в отдел полиции, где в ходе разбирательства признался в содеянном. Он пояснил, что повредил автомобиль, желая отомстить потерпевшей за невыплаченный ею денежный долг. В настоящее время сумма причиненного ущерба устанавливается.