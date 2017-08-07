Не голосовать за кандидатов «Единой России» в Горсовет пока Бердников будет главой Республики Алтай

Как нам сообщил председатель регионального общественного движения «Алтай Курултай» Василий Кудирмеков, на днях по обращениям от имени второго митинга общественности от 15.07.17г. он получил ответ из аппарата президента России №А26-01-72319771 от 25.07.17г., в котором сказано: «Ваше обращение направлено в самостоятельное подразделение Администрации Президента РФ, в компетенцию которого входит решение поставленного в Вашем обращении вопроса».

Это уже кое-что. На первое обращение от имени первого митинга от 24 июня 2017 года был получен ответ, что оно было направлено на рассмотрение самому обидчику народов РА – Бердникову.

РОД «Алтай Курултай» также получил ответ из генеральной прокуратуры №27/3-523-2017/Нп51258-17 от 28.07.2017г., что их обращение по привлечению г-на Бердникова к уголовной ответственности по ст.282 УК РФ направлено для рассмотрения в прокуратуру РА.

Сейчас важно не ослаблять внимание народа и доводить информацию до органов власти. Лимит органов власти делать вид, что они «не видели – не слышали» скоро может быть исчерпан и момент принятия решения по отставке Бердникова с поста главы РА близок.

Ежу понятно, что дальнейшее нахождение у власти Бердникова вредит имиджу и президента РФ, и партии «Единая Россия». Если на чувства народа им наплевать, но снова им решать – нужен ли им такой антипиар.

Остается добавить, что третий митинг за отставку Бердникова намечен на 2 сентября. Этот митинг ожидается многочисленным, т.к. на нем будут выступать и кандидаты в депутаты города Горно-Алтайска. В народе ходит идея – не голосовать за кандидатов «Единой России» в городские депутаты Горно-Алтайска пока Бердников будет главой РА. Этот же принцип будет распространяться и на выборы президента РФ.

В. Бурундуков