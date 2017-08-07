Как нам сообщил председатель регионального общественного движения «Алтай Курултай» Василий Кудирмеков, на днях по обращениям от имени второго митинга общественности от 15.07.17г. он получил ответ из аппарата президента России №А26-01-72319771 от 25.07.17г., в котором сказано: «Ваше обращение направлено в самостоятельное подразделение Администрации Президента РФ, в компетенцию которого входит решение поставленного в Вашем обращении вопроса».
Это уже кое-что. На первое обращение от имени первого митинга от 24 июня 2017 года был получен ответ, что оно было направлено на рассмотрение самому обидчику народов РА – Бердникову.
РОД «Алтай Курултай» также получил ответ из генеральной прокуратуры №27/3-523-2017/Нп51258-17 от 28.07.2017г., что их обращение по привлечению г-на Бердникова к уголовной ответственности по ст.282 УК РФ направлено для рассмотрения в прокуратуру РА.
Сейчас важно не ослаблять внимание народа и доводить информацию до органов власти. Лимит органов власти делать вид, что они «не видели – не слышали» скоро может быть исчерпан и момент принятия решения по отставке Бердникова с поста главы РА близок.
Ежу понятно, что дальнейшее нахождение у власти Бердникова вредит имиджу и президента РФ, и партии «Единая Россия». Если на чувства народа им наплевать, но снова им решать – нужен ли им такой антипиар.
Остается добавить, что третий митинг за отставку Бердникова намечен на 2 сентября. Этот митинг ожидается многочисленным, т.к. на нем будут выступать и кандидаты в депутаты города Горно-Алтайска. В народе ходит идея – не голосовать за кандидатов «Единой России» в городские депутаты Горно-Алтайска пока Бердников будет главой РА. Этот же принцип будет распространяться и на выборы президента РФ.
В. Бурундуков
Вы бы уважаемый за весь народ то не писали. Инициативную группку в 150 человек Вы называете народом))).
Голосуй, не голосуй - всё равно получишь:
"...да мне пое*ать, не останавливай, х*ле ты меня шантажируешь?" (с)
"Этот же принцип будет распространяться и на выборы президента РФ." (с)
Ходит, ходит такая идея.
Цитирую за правду..:
Почему воруете ник?
В первом ролики кричал что материала пресс. И где он? кроме разговора с Серёгой больше ничего и не выложил. И на Навального ему начхать. Денег просто надо а работать не привык