Спасите нас, наконец, от такого директора!

Открытое письмо учителей школы №10 г. Горно-Алтайска

В связи с публикацией "опровержения"под названием "Пора прекратить писать грязь" в газете «Листок» №28 от 12.07.2017г. с 14 подписями хочется сказать, как всё обстоит на самом деле.

Директор не успокоилась, мало того, не признала свои ошибки, а вместо этого стала разрабатывать "план мести". Коллективу предъявляются требования писать письма в её защиту, при этом уточняется, что если вы собираетесь работать дальше, то пишите опровержения, если не напишите, то, значит, не хотите со мной работать. Конечно, как устоять перед таким "предложением"? Параллельно с этим она решила подключить прокуратуру и суды, о чём не раз было сказано сотрудникам коллектива в угрожающей форме.

А что нам остаётся? Естественно, вступать в открытую борьбу никто не хочет, потому что результат будет один - увольнение. Под таким давлением со стороны директора появляются льстивые комментарии на сайте "Листка" и мнимые опровержения в газете о том, что якобы всё написанное ранее неправда, о том, что директор В.В. Модорова прилагает все усилия для улучшения образовательного процесса, у неё новое видение развития (скорее, развала) школы. При этом не забывают приписать, что за всем этим стоят люди, которые рвутся к власти, и что они поступают подло. А учителей увольнять ни за что - это не подло? Вполне прилично. В итоге под статьёй подписались 14 человек.

Начнём с того, как собирались подписи в опровержение статьи "Спасибо министерству образования за директора". Валентина Васильевна вызвала людей из законного отпуска под предлогом делать ремонт, после чего человека приглашали в кабинет и ставили вопрос так: «Это вы написали лживую статью о директоре в газету "Листок"? Если не писали, то расписывайтесь на листе бумаги». Таким образом были собраны эти подписи, ксерокопии которых в дальнейшем использовались при обращениях, ходатайствах в разные организации, инстанции, в том числе и под опровержением в газете "Листок". В коллективе педагогических работников 60 человек, а эти 14 подписей были собраны фиктивно. Люди же не знали, что их подписи директор умело обратит в свою пользу. Это тоже прилично?! И ещё в открытую обвиняет других, что они против неё пишут статьи. Хочется сказать по поводу статей в газету: это единственное место, где можно быть услышанными, свободу слова в стране ещё никто не отменял. Какой смысл коллективу писать неправду? Мы не преследуем цели оскорбить, оболгать человека, мы всего лишь говорим правду, в надежде, что нам помогут и нас услышат. Ну, скажите, если бы всех устраивал директор, писали бы такое?

Любопытно, почему никто из адресатов В.В. Модоровой не обратил внимания на отксерокопированные подписи на обратной стороне документов? Такую «филькину грамоту» не примет ни один суд, ни один банк, да и прочие солидные учреждения. Или Валентина Васильевна решила, что в нашем захолустье и так прокатит?

Ремонт, о котором говорится в опровержении, был сделан, не отрицаем, но по предписанию СЭС и был запланирован ещё бывшим директором Эльвирой Александровной Прищепа. И заслуги эти на свой счёт не надо приписывать. К тому же курсы по работе с детьми с ОВЗ, которые проводили коллеги из Бийска, были нужны самой Валентине Васильевне, а не учителям, проработавшим с детьми 12 лет.

Валентина Васильевна Модорова не может, а самое главное - не хочет налаживать климат в коллективе, окружив себя "преданными и избранными" людьми, она все свои силы тратит на то, чтобы "разогнать" всех непокорных. Во всём ей видятся интриги и заговоры против себя, прямо какая-то мания преследования. "С этим не дружите, с этим не сидите, с тем вообще не разговаривайте…" А вы не думали, Валентина Васильевна, что у учителей множество разных тем и проблем по работе, о которых мы можем говорить друг с другом, не обсуждая при этом именно вас?

А в результате этого в школе нагнетается подавляющая атмосфера, на работу идёшь, как на каторгу, под страхом"смертного приговора", как выразилась директор. Если ничего не изменится, то около 15 учителей собираются осенью уйти из школы. Впрочем, Валентина Васильевна, по-видимому, в этом видит только «оздоровление» коллектива. Ведь она уже заявляла, что у нас не дети больные, а коллектив больной – ну, есть, конечно, отдельные «здоровые» личности. Диагноз Валентина Васильевна ставит нам, не имея медицинского образования, в отличие от Э.А. Прищепа. Вся эта обстановка оказывает влияние на образовательный процесс. Учителя, уставшие от необоснованного контроля, не могут обеспечить качество работы в школьном учреждении. Страдают дети. А хотелось бы наоборот - прийти к 1 сентября на любимую работу с хорошим настроением, с большим удовольствием приступить к занятиям. Подарить радость детям и окружающим, но откуда ей взяться, этой радости, если состояние перманентно угнетенное.

Спрашивается, кому выгодна эта ситуация? Зачем вы поставили нам такого руководителя? Вы хотите разрушить нашу школу? Лишить её лучших, заслуженных учителей? До каких пор будут тянуться эта бесконечная война и разборки? Сколько ещё уволится учителей? Сколько слез будет пролито? На данный момент она вынуждает уволиться еще нескольких наших коллег, которые неугодны или в подозрении.

И всё это ради удовлетворения одного человека? А не много ли для неё одной? Директор один - а коллектив большой, и мы не намерены больше терпеть такое отношение к себе! Поражает равнодушие нашей администрации к проблеме. Чего вы ждёте? Митинга к 1 сентября? Своим молчанием и бездействием вы просто унижаете достоинство учителя. В таком случае, кто не слышит глас вопиющего в пустыне народа, тот не увидит этого народа на выборах!

Хочется поблагодарить Екатерину Павловну Кандаракову, высказавшуюся в защиту нашей школы, и теперь, зная столько о Валентине Васильевне и её прошлых заслугах перед Родиной, коллектив выражает полное недоверие к её персоне. Ведь и в нашей школе с финансами не всё ладно! Не знаем, как там в бухгалтерии, рядовых сотрудников в такие подробности не посвящают, но хочется упомянуть про постоянные финансовые поборы с учителей. Мало того, что обрезали часы до минимума, не делают доплат, так ещё постоянно собирают по полтиннику. Так, в апреле собирали деньги на… бензин для газонокосилки! В штате более 50 человек, с каждого по 50 рублей – ведь это будут, как говорил Райкин, сумасшедшие деньги! Эту несчастную газонокосилку можно было бы утопить в купленном бензине. К тому же в бюджет школы закладываются деньги на хозяйственные расходы, почему же учителя должны ещё добавлять из своих нищенских зарплат? И ведь собранные деньги нигде не приходуются, ни по каким документам не проходят. Или сбор денег на подарки для мужчин на 23 февраля – вручили каждому по полотенцу за 55 рублей (а в штате всего шестеро мужчин). И этот замечательный подарок приобретала лично директор. Какая трогательная забота о сотрудниках! Так и хочется спросить вслед за Владимиром Высоцким: «Где деньги, Зин?» Имеются в виду те деньги, что остались (ну, не могли не остаться!) после этих шикарных приобретений.

В связи с вышеизложенным хотим обратиться к главе Республики Алтай Александру ВасильевичуБердникову, первому вице-мэру Горно-Алтайска Ольге Александровне Сафроновой, первому заместителю Председателя Правительства Республики Алтай Наталье Михайловне Екеевой, министру образования и науки Республики Алтай Алексею Викторовичу Бондаренко, первому заместителю министра образования и науки Республики Алтай Ольге Борисовне Болтошевой, заместителю министра образования и науки Республики Алтай Ольге Станиславовне Саврасовой, начальнику управления образования г. Горно-Алтайска Наталье Алексеевне Анисимовой, заместителю начальника управления образования г. Горно-Алтайска Надежде Ивановне Фигулиной, председателю Горно-Алтайского городского Совета депутатов Юрию Викторовичу Нечаеву, депутату Горно-Алтайского горсовета Алексею Сергеевичу Ивашкину, председателю комитета Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай Виктору Ивановичу Хабарову: требуем убрать с занимаемой должности директора школы №10 Валентину Васильевну Модорову!

Иначе для нас остаётся одна надежда – что В.В. Модорова, для амбиций которой явно «тесновато» кресло директора небольшой школы, переключится на получение более высокой должности – начальника управления образования г. Горно-Алтайска. По некоторым сведениям, она уже вовсю интригует в этом направлении, пытаясь представить нынешнее своё непосредственное начальство в невыгодном свете перед вышестоящими инстанциями. И то боимся, что Валентина Васильевна задержится на некоторое время у нас, чтобы «примерно наказать» тех, кто осмеливается выступать против её методов руководства. Спасите нас от такого директора!