"НГА" добавили Федору Ваганову судимостей

В редакцию дозвонился зарегистрированный кандидат в депутаты Горсовета Федор Ваганов, который сообщил что на сайте "Новости Горного Алтая" неправильно посчитали его погашенные судимости. На сайте ошибочно указано, что судимостей было пять, на самом деле, заверил нас Федор, их три, и все они давным-давно погашены.

"Они уже начали очернительством заниматься, чтобы за меня не голосовали", - заявил Федор Ваганов.