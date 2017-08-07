В редакцию дозвонился зарегистрированный кандидат в депутаты Горсовета Федор Ваганов, который сообщил что на сайте "Новости Горного Алтая" неправильно посчитали его погашенные судимости. На сайте ошибочно указано, что судимостей было пять, на самом деле, заверил нас Федор, их три, и все они давным-давно погашены.
"Они уже начали очернительством заниматься, чтобы за меня не голосовали", - заявил Федор Ваганов.
пропаГАНДОНЫ там одни, в основном - штопаные
А живёшь то хоть на том округе?
Лично ничего против кандидата не имею да и живу в другом районе города.
Моё мнение, может и ошибочное, нормальный мужик не всегда хороший депутат. Фёдор нормальный мужик но не представляю чем он может заниматься в депутатском корпусе
И за какое такие идеи три или пять раз сидел Ваганов? За какие идеи он грабил и воровал? А может и убивал? Я лично не знаю, но хотел бы узнать, за кого мне предлагают голосовать?
У этого долбо..ба максимум 206 ст. может быть. Баклан. Ну или на крайняк 117. Изнасиловать или побить кого у него ума хватит, а на большее можете не рассчитывать.