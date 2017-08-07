Представители компании-мошенника "Арбат" случайно пригласили журналиста "Листка" на свое мероприятие

Буквально на днях представители московской компании "Арбат" позвонили Сергею Михайлову и пригласили его на свое кулинарное мероприятие. В ходе разговора сотрудница call-центра уверяла, что денег не возьмут и даже предложила не брать их с собой вовсе.

- Меня зовут Екатерина, я представитель европейской компании "Арбат", мы хотим пригласить вас и вашу супругу на мероприятие в Горно-Алтайске.

После того, как узнают возраст и имя, сообщают адрес и время проведения мероприятия: ул. Петра Сухова, 2, ресторан-клуб "Рим", 6 сентября в 18:00.

Часть беседы:

- Скажите пожалуйса, что на этом мероприятии будет?

- На мероприятии приготовят очень вкусное блюдо, которое очень полезно для здоровья, также вы узнаете много информации на тему здоровья, а в благодарность за проведенное время вы получите гарантированный подарок.

- Какой подарок?

- Сфера для стирки, а если вы придете вместе со второй половиной, дополнительно к сфере для стирки вы получите потрясающий подарок-сюрприз.

- А что такое сфера для стирки?

- Сфера для стирки, ее ложишь в машинку, и она стирается в машинке, она экономит до 90% поршка на каждой стирке и очищает пятна любой сложности от грязи, травы и жира.

- Понятно, я в интернете посмотрю, что это такое. А так точно бесплатно будет или за что-то деньги надо будет платить?

- Бесплатно, рекомендуем взять деньги только на проезд.

- Понятно, а теперь у меня вопрос. Я журналист, у нас есть сведения, что вот эта ваша история с бесплатными кулинарными мероприятиями на самом деле мошенничество, связанное с тем, что вы людям предлагаете приобрести в кредит посуду за 100-150 т.р. Это правда?

- В кредит?

- В кредит, в кредит.

- Нет, это не правда.

- Ну ясно. Вы сотрудница call-центра, где ваш call-центр находится географически?

- Мы находимся в городе Москва, в бизнес-центре "Москва-сити".

- Спасибо, что позвонили, будем знать, куда идти за исследованием практическим.

Это история о дорогой посуде из Тюмени:

https://www.youtube.com/watch?v=BnN1YSfkpec&feature=youtu.be