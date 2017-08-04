Ходят слухи...

В Горно-Алтайске ходит слух, что подрядчиками Вавилкина был построен жилой дом для Росгвардии и для размещения там уже прибыли военнослужащие. Как выяснилось позднее, дом был сдан с очень серъезными недоделками и всем приехавшим пришлось временно поселиться в спортзале.

Напоминаем, это всего лишь слухи