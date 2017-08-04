В Горно-Алтайске ходит слух, что подрядчиками Вавилкина был построен жилой дом для Росгвардии и для размещения там уже прибыли военнослужащие. Как выяснилось позднее, дом был сдан с очень серъезными недоделками и всем приехавшим пришлось временно поселиться в спортзале.
Напоминаем, это всего лишь слухи
Мутил с тачками, мутил с грантами.
Хотел нагадить и свалить.
Но даже это не смог сделать.Неудачник!
Мутил Мутил... А ты сидел у себя за монитором и дрочил, на эти тачки и гранты..:))) Так что узбагойся, меня твое мнение меньше всего интересует:)))
Вот эта инфа какая то контрпропаганда Дон Гандон. Вы там сидите в комитете по информационной политике и уподобились своему трезвенику пропившему все мозги и печень впридачу. Основной месседж в этом коменте следующий. "Вавилкин не*уевый такой мачо (от слова чмо наверное) может оприходовать двух девиц (с низким социальным статусом как ваш другой московский барин говорит) Это вывод для Вавилькина младшего, значит логично что и Вавилкин старший такой же СаМэццц.
К чему я это все? Вы там реально долбоебы, и я вам это неоднократно говорил. Вот был такй слух запускаемый Берданом самим, что мол вот он с Казаниной своей Прэсс-сексестарем мол кувыркается.. И челядь, т.е. народ должна была сделать вывод. Но ниче так у Берда *уй стоит как у монгола!!:))) Нормальный наш Берд, может раз девицу нагнуть, значит и все остальное могет нагнуть сердешный...
Долбоящеры информационщики. Это уже не работает. Народ не настолько примитивный чтобы думать так же как думает БАВ?
А раз это не работает с Бердом, то почему это же должно работать с Вавилкиным? Видал его пару раз, ну обыкновенный самозванец с мещанским мировозрением. Какая политика, какие рейтинги? Вы что куда то тоже его толкать решили остолопы? Прекращайте. Завязывайте. Займитесь информационной политикой, а не этим ананизмом в конце то концов, ведь деньги налогоплательщиков прожираете ежедневно.