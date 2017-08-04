Слишком дорогой отдых в Крыму. Горожанка попалась на уловку интернет-мошенника

В дежурную часть отдела МВД России по Горно-Алтайску обратилась 43-летняя жительница республиканской столицы, которая сообщила, что путем обмана и злоупотребления доверием у нее похитили денежные средства. Как сообщает ведомство, горожанка, желая снять домик для летнего отдыха в Крыму, на сайте «Авито» нашла объявление о сдаче жилья в г. Ялта. Позвонив по контактному номеру, оставленному на сайте, женщина выяснила, что объявление размещено риелтором и для заключения сделки необходима предоплата в сумме 10000 рублей. Горожанка заподозрила неладное, однако чтобы у нее не было сомнения, мошенник отправил ей ксерокопию своего паспорта. Позднее выяснилось, что копия снята с поддельного паспорта и такого гражданина не существует.

Горожанку несколько смутил, и тот факт, что имя риелтора, указанное в объявление отличалось от инициалов хозяина банковской карты, но поборов сомнения, женщина перевела деньги. Получив перевод, мужчина сразу отключил телефон и больше на связь не выходил. Поняв, что стала жертвой интернет-мошенников, потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

Оперативники уже установили, что номер злоумышленника зарегистрирован в г. Севастополь. В настоящее время личность мошенника устанавливается. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.