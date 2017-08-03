Очистные сооружения в Горно-Алтайске ждут насосов из Германии

Глава Республики Алтай Александр Бердников провел рабочую планерку на месте строительства цеха механического обезвоживания осадков на очистных сооружениях Горно-Алтайска.

Это заключительный этап масштабной реконструкции очистных сооружений, начавшейся в 2012 году, который подошел к завершению. Все работы на объекте завершены, специалисты ждут лишь поставки из Германии специальных насосов, которые прибудут в регион в середине августа, сообщает сайт правительства РА.

После этого оборудование будет смонтировано и запущено, что позволит избавить город от неприятного запаха, приносящего большие неудобства жителям окрестных домов.

«Мы обещали сдать этот объект в июле, но из-за ошибки проектировщика, который предусмотрел на данный объект насосы неподходящей мощности, работы приостановились. Их использование привело бы к невозможности пуска в эксплуатацию цеха. Мы были вынуждены заказать новые насосы в Германии. Оборудование уже прибыло в страну, а в регион поступит 14-15 августа. Сразу же начнется монтаж, отладка, запустить их планируется к концу лета. И тогда, по проекту, неприятный запах исчезнет», - сказал Александр Бердников.

Он подчеркнул, что проблему в городе нужно было решать давно, минимум 15-20 лет назад.

«При всей сложности бюджета мы нашли в республиканском бюджете почти 100 млн рублей – немалые для нас деньги, и направили сюда, на этот объект», - подчеркнул руководитель субъекта.

Стоимость строительства Цеха механического обезвоживания осадка на очистных сооружениях Горно-Алтайска составляет 96,6 млн рублей. Замена оборудования не повлекла за собой удорожания проекта. Смонтировать насосное оборудование специалисты планируют до 21 августа.