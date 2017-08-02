Странные игры компании МТС

Все мы, обращаясь в сотовые компании за покупкой телефонов и сим-карт, уверены, что их сотрудники не злоупотребят нашим доверием и не используют данные паспортов в каких-то других "нечистых" целях. Ведь это определенная ценность - данные паспорта, с ними можно всякое сделать… Но так ли уж оправдана наша уверенность? Сомнения закрались в души сотрудников нашей редакции после визита жительницы Горно-Алтайска Валентины Бикмурзиной, которая пострадала от действий недобросовестных операторов и судится с филиалом ПАО МТС в Республике Алтай по поводу использования данных ее паспорта для заключения договоров на обслуживание девяти десятков других телефонных номеров. Таким образом, было нарушено ее право на спокойную жизнь.

Началось все в октябре 2011 года, когда женщина уволилась с работы в связи с ликвидацией ЗАО "Магистраль".

Поскольку она работала в этом месте более пяти лет, имела служебный телефон, номер которого был известен всем ее знакомым и родным, то перерегистрировала его на свое имя в офисе МТС по переулку Типографскому в г. Горно-Алтайске. Как оказалось впоследствии, при перерегистрации сотрудники МТС без ее ведома изменили ей тарифный план на "корпоративный бизнес-смарт" и "навесили" на ее паспорт десятки номеров в других городах России.

Из искового заявления, поданного в Горно-Алтайский городской суд, "О признании незаключенными договоров возмездных услуг телефонной связи и незаконными действий ПАО МТС, взыскании морального вреда" (документ имеется в редакции).

"С 2014 года ежемесячно на телефон Истца приходят СМС и голосовые сообщения о долгах за неуплату за услуги связи за номера телефонов, которые Истцу неизвестны. Сообщения приходят в любое время суток по нескольку раз в сутки. При обращении в офис МТС звонки и сообщения прекращаются, затем все повторяется.

В течение последних трех лет Истец регулярно обращается в офис МТС, консультанты отправляют ее в отдел корпоративного обслуживания к сотруднику по имени Александра, которая постоянно обещает, что "звонков больше не будет, вас беспокоить не будут", но беспокойство продолжается до настоящего времени.

Александра уверяет, что телефоны активно работают, счета оплачиваются, но номера телефонов не давала, пока Истец не сказала, что будет обращаться в прокуратуру (далее следует перечисление номеров почти на половину страницы).

Статьей 15 Закона РФ №2300-1 "О защите прав потребителей" предусмотрено, что моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения продавцом или изготовителем прав потребителя, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Таким образом, нарушение Ответчиком нормативных требований, предъявляемых к процедуре заключения договора, и дальнейшее неисполнение обязанности информировать абонента о заключении таких договоров привело к нарушению прав Истца на спокойную жизнь, к нравственным страданиям по поводу каких-то несуществующих задолженностей, появилась фобия телефонных звонков и СМС-сообщений, от переживаний появились сердечные боли, проявился стресс".

Истец обратилась в суд с требованиями признать договоры, заключенные компанией МТС по ее паспорту и без ее ведома, недействительными, а также выплатить ей сумму за моральный ущерб, наносимый в течение трех лет".

"Звонки, СМС и голосовые сообщения поступали как раз в то время, когда был тяжело болен мой муж, у него было онкологическое заболевание, а нам не давали покоя, - говорит Валентина Бикмурзина. - У меня без конца поднималось давление, муж тоже нервничал. Когда я пришла в МТС и пригрозила пойти в прокуратуру, только тогда они дали мне распечатку 90 номеров, которые были зарегистрированы на меня.

Насколько мне известно, что за каждые подписанные 10 номеров операторы получают денежное вознаграждение. Есть такие прецеденты в других городах, что за подобные проделки выплачивается крупный материальный ущерб, до 500 тысяч, даже не доводя до суда, по соглашению. Знаю, что подобные ситуации были в Бийске, Южно-Сахалинске и других городах, были и обращения в суд. Юристы утверждали накануне суда, что это беспроигрышный вариант, но решение принято какое-то странное.

Суд состоялся в июне, и судья Завгородний действительно вынес какое-то странное решение, недоступное логике нормального человека. Он признал правоту истца частично: договоры признаны незаключенными, а в остальной части требования отказано, поскольку незаключенные договоры не влекут за собой правовых последствий.

"Из материалов дела следует, что на имя Бикмурзиной В.Г. был оформлен договор об оказании услуг телефонной связи с ПАО "МТС", по номерам: <данные изъяты>.

Истец указывает, что она не заключала данный договор об оказании услуг телефонной связи, не подписывала его. Бикмурзина В.Г. подала заявление в ПАО "МТС" о непричастности к указанному договору, в связи с чем ПАО "МТС" была проведена проверка, по результатам которой требования Бикмурзиной В.Г. были удовлетворены, лицевые счета заблокированы, оказание услуг связи прекращено. ПАО "МТС" не имеет к Бикмурзиной В.Г. финансовых претензий по указанным лицевым счетам" (из решения суда).

МТС-то не имеет, а вот истец имеет - ведь она страдала от действий МТС три года, и все это, получается, остается безнаказанным.

"Из материалов дела следует, что на абонентский номер истца Бикмурзиной В.Г. № ответчиком ПАО "МТС" отправлялись смс-сообщения и осуществлялись звонки, с информацией о наличии у Бикмурзиной В.Г. задолженности по лицевому счету.

Учитывая, что договор на оказание услуг телефонной связи, по указанным номерам, признан незаключенным, то между истцом и ответчиком не возникли отношения, связанные с оказанием услуг потребителю, и к спорным отношениям не могут быть применены нормы Закона РФ "О защите прав потребителей" (из решения суда).

В результате такой вот изощренной судебной демагогии МТС выходит сухим из воды, а истцу в компенсации морального вреда отказано, так как ни звонков, ни СМС, ни бесконечных хождений в офис МТС вроде как не было. Никакой ответственности "хитромудрая" компания не понесла, так что можно начинать все сначала - данных паспортов ведь у них пруд пруди!

"Я написала заявление исковое в Верховный суд РА и надеюсь, что разберутся в сути дела, признают компанию МТС виновной, и я получу деньги за моральный ущерб, - говорит заявитель. - Хотелось бы еще сообщить, что компания МТС три тысячи рублей перевела на мой телефонный счет в феврале 2017 года, они думали что можно этим отделаться, этой подачкой.

Я ходила к Тиунову, начальнику МТС по РА, и спрашивала, на какой счет вернуть эти деньги, но он не ответил на мой вопрос. Тем не менее, это можно считать косвенным признанием вины компании и нарушения моих прав, так пусть суд примет справедливое решение".

Подготовила Александра СТРОГОНОВА