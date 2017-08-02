Уважаемые медики, будьте добрее!

В ночь с 21 на 22 июля 15-летний подросток, девочка, больная простудой, начала задыхаться. Мама испугалась, вызвала "Скорую помощь" в надежде, что медики как-то помогут, снимут симптомы хотя бы. А дальше было вот что (фамилии медиков подлинные, данные обратившейся в редакцию женщины у нас имеются).

"Они смерили температуру, пульс, фельдшер, молодой человек, предложил поехать в больницу. Привезли почему-то в инфекционное отделение.

Вошла медсестра Казанцева, оглядела нас очень сердитым взглядом и стала высказывать претензии медработнику, который нас привез. Сунула нам градусник, температура оказалась небольшая, и она долго ворчала - зачем мол приехали, ничего страшного. При этом дочь, когда сидит вроде все нормально, как только ложится - начинает задыхаться, спать не может.

Вышла врач Савостина: "Что случилось?" Я объяснила симптомы. "А что к нам?" Объяснила, что по "Скорой" привезли. Врач заявляет: "Я не вижу никаких причин что-то делать, идите к эндокринологу". Я прошу: "Ну, сейчас хотя бы помогите, может, таблетку, укол, она задыхается". "Да на вид она нормальная. А я тут причем - тут вообще к эндокринологу надо идти. Но если есть желание - идите в детскую больницу, в четырехэтажку в приемный покой, прогуляйтесь туда". Я подумала - в 12 часов ночи куда идти? И там, наверное, то же самое будет.

В общем, врач встала, посмотрела на нас - ступайте отсюда, мол. Я почувствовала себя ужасно, мы встали и вышли. Когда так смотрят - унизительное ощущение. Мы и пошли себе… Пошли от Больничного городка, инфекционного корпуса, до Гардинки, остановка 5-я школа, с больным ребенком пешком… Автобусы не ходили, денег на такси не было. Хотя бы до утра оставили, доброе слово сказали. Такое презрение, высокомерие, как будто мы к ним домой ворвались, как непрошенные гости. Мы люди простые, всегда бежим за помощью к врачу, естественно, я испугалась за ребенка, подумала, вдруг хуже будет. И в итоге нам с дочкой пришлось по сырой довольно прохладной погоде два часа идти до дома".

На другой день девочку показали детскому врачу-терапевту, она объяснила ночной приступ аллергией на фоне простуды и бронхита, назначила лечение.

"Сейчас лечимся дома. Честно сказать, вспоминать этот момент очень неприятно. Почему такое невнимательное отношение? Будьте подобрее, не относитесь так к людям! В следующий раз мы боимся просто вызывать какую-то помощь. А ведь аллергия - это опасно…".

От редакции. В "Листок" регулярно поступают жалобы на грубое отношение в приемном покое и на то, что пациентов, привезенных по "Скорой", порой просто "выпинывают". Несколько лет назад мы писали о том, как ночью привезли женщину, но ее не оставили даже до утра, она вышла и скончалась неподалеку от больницы. Как нам представляется, если человека привезла "Скорая помощь", медики уже несут за него определенную ответственность, и если ему не на чем вернуться домой, то должны хотя бы до утра оставить в приемном покое. Предлагаем читателям не оставлять без внимания такие истории и доводить их до общественности через нашу газету.