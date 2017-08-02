Стоит ли надеяться на порядочность риэлтеров?

"Это письмо - предостережение всем арендодателям, сдающим свое жилье. - Так начала свое обращение в "Листок" жительница города Анна (данные в редакции). - Надеюсь, никто не окажется в ситуации, в которой оказались я и моя семья".

Анна в мае 2016 года опубликовала объявление о сдаче квартиры, доставшейся по наследству, и на нее вышла девушка-риэлтер Н. Она предложила сдать квартиру строителям на время строительного сезона. Пришли риэлтер с бригадиром, квартира понравилась.

Далее, со слов арендодателя, был заключен довольно странный договор на имя человека, который сам не присутствовал, что должно было насторожить Анну, но этого не случилось.

Она не настояла на том, чтобы при заключении договора сверить данные паспорта с личностью, пообщаться лично с ответственным за съём квартиры и записать его телефон, а риэлтер, видимо, намеренно, сделала все некорректно. В дальнейшем владельцам квартиры пришлось поплатиться за это.

"Н. стала заполнять принесенный с собой бланк договора аренды, при этом кому-то звонить и спрашивать данные паспорта, вносить их в договор в графу "Арендатор" под диктовку. Потом предложила бригадиру подписать договор, и он подписал (!). Сделка состоялась.

На договоре риэлтер написала два номера телефона, по которому можно было общаться с арендатором, паспортные данные которого были записаны, но ни один из этих телефонов в дальнейшем не ответил. Расчет с риэлтером при мне не производился, сколько она получила и от кого - мне неизвестно.

Когда договор был уже подписан, мне было неудобно сказать, что так договор не заключается. Понадеявшись на порядочность риэлтера, я не стала возражать. Как выяснилось позже - зря.

Бригадир строителей перечислял денежные средства за аренду квартиры мне на карту. Квартиранты проживали в квартире почти три месяца. Но за коммунальные услуги (а в договоре это было обговорено) они заплатили только за первый месяц проживания, уже за следующий месяц деньги не поступили, наличными средствами они тоже не расплатились. Не дожив до конца третьего месяца, квартиранты съехали, вернули ключи, оставив долг по коммунальным платежам почти на 11 тысяч рублей.

Естественно, на телефоны никто не отвечал. Но потом один раз перезвонил арендатор и пообещал оплатить коммунальные услуги за весь период проживания строителей в квартире, заверил меня своим "словом", пояснил, что строители не оплатили, потому что им за подрядные работы не перечислили деньги. Как оказалось, это слово ничего не стоит. Деньги так и не поступили.

Мы обратились в суд за взыскание, согласно договору, денежных средств за коммунальные платежи. Суд состоялся в Барнауле (поскольку ответчик проживает в Барнауле).

Судебные расходы составили еще 3000 рублей.

На втором заседании арендатор появился, но "включил дурака" - мол, истца не знаю, договор не подписывал и никому ничего не должен. Почерковедческая экспертиза установила, что подпись выполнена не ответчиком. Пришлось от исковых требований отказаться. Подозреваю, что риэлтер Н. все это сделала специально, вспоминаю, что при записи данных паспорта она называла этого человека "на ты". Коммунальные услуги пришлось нам оплачивать из собственных средств.

У нас была мысль написать заявление в правоохранительные органы на это риэлтерское агентство, назвать фамилию риэлтера Н., чтобы они провели расследование. Но пока решили подождать. При повторном обращении в "Листок" мы назовем фамилии. Составив таким образом договор, Н. лишает свое риэлтерское агентство доброй надежной репутации. Вряд ли кто-то захочет иметь дело с такой организацией.

А мы хотим предостеречь доверчивых граждан: при сдаче квартиры всегда проверяйте документы арендаторов, следите, чтобы они подписывали договор сами, а не кто-то, стоящий рядом. Тогда при неоплате аренды или коммунальных платежей будет надежда на взыскание средств в судебном порядке".

Соб.инф.