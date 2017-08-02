Тьялбышту Эт стал гвоздем "АХ! Фест"а

Слоу Фуд - глобальная общественная организация, защищающая мир, где все люди имеют доступ к качественным продуктам питания и получают удовольствие от еды, которая полезна для них самих, выгодна для производителей и не приносит вреда планете. Слоу Фуд объединяет более миллиона единомышленников, среди которых активисты, шеф-повара, технологи, молодежь, фермеры, рыбаки и ученые из более чем 160 стран.

И сегодня мы поговорим с Юлией Фоминых из Горно-Алтайска - шеф-поваром первого, и на данный момент единственного, ресторана Сибири, входящего в организацию Слоу Фуд.

- Юлия, насколько мы знаем, недавно прошел первый гастрономический фестиваль в Алтайском крае. Расскажите, пожалуйста, о том, как прошло мероприятие и о его основной идее.

- Да, вы правильно отметили, что это был именно первый фестиваль Слоу Фуд на Алтае, и мы считаем, что это очень важное событие. Фестиваль "АХ! Фест" проходил 22 июля на территории парка "Алтайское Холмогорье" в селе Алтайское. Несмотря на то, что вход на туристический объект был платным - 150 рублей со взрослого человека, - посмотреть, как готовятся различные блюда и попробовать их собралось несколько тысяч человек.

Фестиваль проходил с целью популяризации здорового образа жизни и уникальных продуктов Алтая, продвижения идеи "честной" еды. Из предприятий питания участие принимали мы - ресторан "Типография" из Горно-Алтайска, барнаульская "Горная аптека" и московское заведение "LavkaLavka".

Мы приехали командой наших молодых поваров и готовили аутентичное алтайское блюдо - Тьялбышту Эт, или "Баранина в огне", то есть жарили молодого барашка на вертеле.

Другие участники мероприятия проводили мастер-классы по приготовлению колбасок с алтайскими травами, ставили облепиховое вино, в общем, везде происходило что-то, было очень интересно.

Также наши молодые повара Наталья Сизинцева и Максим Попов провели с детьми и их родителями мастер-класс по приготовлению печенья в форме улитки - символа Slow Food.

- Расскажите поподробнее о том, как вы готовили столь, теперь уже, необычное блюдо и какова была реакция людей?

- Вы знаете, картина получилась довольно красочной. Вообще, мы долго думали, получив приглашение на фестиваль, что будем готовить. И решили, что это должно быть самое простое, самое настоящее и традиционное алтайское блюдо, потому и сделали Тьялбышту Эт.

Гостей фестиваля было достаточно много и было несколько площадок, на которых проходили разного рода мастер-классы, то есть люди все чем-то увлечены были. Мы в это время подготавливали наше рабочее место, которое было у выложенного камнем костровища, подготовили барана, выставили музыкальную аппаратуру.

Приготовление такого блюда - процесс сложный, и должен сопровождаться ритуалом почитания огня, в этом нам помог наш друг - Добрыня Сатин, солист этно рок-группы "Новая Азия". И вот когда мы все подготовили, Добрыня взял в руки топшур и в микрофон запел алтайский народный кай, все гости и участники разом обратили на нас внимание. Казалось, что даже природа в этот момент затихла на секунду.

Сразу вокруг собралось большое количество людей, всем был интересен ритуал и то, как мы будем готовить этого барана. Все время готовки, а готовили мы более трех часов, к нам постоянно подходили люди, фотографировали, снимали на видео, общались с нами и задавали вопросы. Когда все было готово, очередь из желающих попробовать мясо, приготовленное на открытом огне, выстроилась моментально, и мы сами даже кусочка не попробовали.

И тут вот даже нотка мистики есть: с самого утра в день фестиваля, была отличная погода, солнечно, тепло, но как только мы отдали последний кусочек мяса гостю, в ту же секунду пошел очень сильный ливень, крупными каплями, и разогнал всех под крыши, а через пять минут все закончилось и небо снова стало ясным.

- Что оставило наиболее сильное впечатление на фестивале и что вы для себя взяли от участия в нем?

- Полные восторга глаза людей, которые подходили к нам и общались с нами. Пожалуй, это больше всего поразило, и это с нами надолго останется. Для таких восторженных глаз мы и делали это зрелище, чтобы зацепить человека, встряхнуть, чтобы ему было интересно, чтобы человек вышел из привычного кокона и обратил внимание на то, что происходит вокруг.

- Вот вы говорите, что с вами очень много общались гости, а что их больше всего интересовало?

- Чаще всего спрашивали о том, чем мы заправляли барана, чтобы он был такой сочный. Видите, в чем вся суть этой ситуации? А в том, что барана на вертеле сейчас только в кино показывают, или в детских мультфильмах, вроде как это настолько просто, что даже никто так сейчас не делает, и требуется много времени на готовку. Но как раз в этой простоте и есть сложность для обычного человека. Такой процесс, в первую очередь, - это общение с огнем, вы вместе с ним готовите этого барана, и этот процесс уже сам по себе учит вас остановиться, убрать из головы повседневные заботы и побыть здесь и сейчас. Все настоящее, оно же никогда не бывает быстрым.

Для любого настоящего продукта требуется время на созревание, а для настоящей и чистой еды нужно время для приготовления.

- Вы затронули очень интересную тему. Расскажите о ценностях и концепции вашего ресторана, ведь членство в организации Слоу Фуд накладывает определенные обязательства.

- Есть высокая кухня, когда все выглядит богемно, когда поход в ресторан требует довольно больших денежных затрат, и вам приносят маленькие, но удивительные по вкусу порции еды. В таком случае вы не наедитесь, вы просто вкушаете для себя что-то новое.

В нашем случае поход в ресторан может позволить себе каждый, и именно с той целью, чтобы поесть, и по совместительству - вкусить настоящий алтайский продукт. И вот наша задача как раз заключается в том, помочь людям вспомнить, кто они есть, это возвращение к настоящему, возрождение традиций, обрядов. Чтобы человек был сыт не абы чем, только для поддержания работоспособности физической оболочки. Лишь потребляя чистый продукт человек сохраняет ясность разума и силу духа, способен различить правду от вымысла и отринуть все лишнее.

У нас ведь сейчас серьезная проблема - слабое знание культуры Алтая.

Мало кто из местных жителей знает более двух или трех легенд о наших местах, о каких-то многолетних традициях. А культура-то эта очень богата, душа самого Алтая - она здесь, в горах, в этом воздухе, в нас. И все это начинается с того, что мы едим.

- Что вам даст членство в этой международной организации?

- Вступление в Слоу Фуд дало нам отличную возможность обмена опытом на международном уровне, мы можем сейчас использовать многолетние наработки активистов для интерпретации под наши местные природные условия.

Спасибо за приглашение Григорию Кудряшову. Это помогло скоординировать движения и выйти на свой путь.

Вокруг философии Слоу Фуда собралось большое количество думающей интеллигенции, которые в свое время помогли на весь мир рассказать об основных идеях этого движения, ценностях, а сейчас наступает время, когда нужно именно делать, работать, и вот здесь уже мы.

Все то, о каких проблемах сейчас говорят на международном уровне в Слоу Фуд, - обязательное использование натурального, чистого продукта, безотходное приготовление пищи - все это традиционная кухня Алтая.

К тому же, у нас достаточно много фермерских хозяйств, малых производителей, с которыми мы работаем сейчас. Можно сказать даже так, что философия Слоу Фуда и была на Алтае зарождена.

Будучи партнёрами с Национальным музеем им. Анохина, мы собираем и перерабатываем информацию о старинных традициях народов Алтая, сказания, курганах.

Все это для того, чтобы собрать всё вместе и реализовать наш новый проект, который мы запустим в ближайшее время, "Башталганы", или "Начало", "Исток" - проект по восстановлению забытых ремесел, возрождение гастрономии, национальных народных промыслов, агротуризм.

Вопросы задавал Даниил КУКУЕВ