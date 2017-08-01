Фейерверк и спортивные состязания в День ВДВ

2 августа в Горно-Алтайске пройдут праздничные мероприятия, посвященные в Дню ВДВ. По традиции празднование Дня воздушно-десантных войск начнётся в 10:00 на мемориальном комплексе «Парк Победы» с возложения цветов к Вечному огню и праздничного митинга у памятника Герою Советского Союза, Генералу Армии В.Ф. Маргелову.

В 11:30 часов мероприятия продолжатся памятным митингом у памятника воинам, погибшим в Афганистане.

В 12:00 часов все желающие приглашаются к подножию горы Тугая, где запланирована спортивно-развлекательная программа: метание булавы, перенос раненого, поднятие гири, силовой экстрим, мас-рестлинг (перетягивание палки), перетягивание каната, сборка-разборка автомата. Завершится праздник традиционным подъемом на гору Тугая. Для детей предусмотрена развлекательная конкурсная программа.

Праздничный фейерверк у подножия горы Тугая в 22:00 ч.

Источник: сайт мэрии Горно-Алтайска