Городской избирком забраковал все подписи, собранные в поддержку Владимира Петрова на выборы в Горсовет

Городская избирательная комиссия отказала возглавляемому Владимиром Петровым списку "Партии дела" в регистрации навыборы в Горсовет. Как сообщил сам Владимир Иванович, сегодня в 16:30 состоялось заседание Избиркома, на котором все 235 подписей, собранных в его поддержку, были признаны недействительными. Основанием, по словам сотрудников Избиркома, стало то, что в шапке подписных листов за список "Партии дела" было указано, что Петров является руководителем регионального отделения партии, но не было указано, что он является членом партии.

Владимир Петров, возможно, будет обжаловать это в суде.