19 земельных участков получили льготные категории граждан в Горно-Алтайске

28 июля под председательством первого заместителя главы Администрации Горно-Алтайска Ольги Сафроновой состоялось заседание Комиссии по вопросам бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства без проведения торгов в собственность гражданам Российской Федерации. По результатам Заседания комиссии были приняты решения о выделении 19 земельных участков льготным категориям граждан в собственность бесплатно. Большая часть участков расположены в микрорайонах «поселок Афганцев» и «Заимка», говорится на сайте мэрии.

Всего на очереди по бесплатному предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства стоит 3800 граждан.

Огорчает, что нет имен тех счастливчиков,что все-таки получили от государства небольшой кусочек земли. Покажитесь нам пожалуйста, а то мы в вас не верим.

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