Родион Букачаков: Проблема обманутых дольщиков на особом контроле у президента

В малом зале Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай прошли публичные слушания на тему: "Законодательное регулирование защиты прав и интересов участников долевого строительства".

На встрече присутствовали председатель Комитета Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической политике Ефимов Сергей Александрович, заместитель министра регионального развития Республики Алтай Карамшин Александр Сергеевич, первый заместитель мэра г. Горно-Алтайска Сафронова Ольга Александровна, также были пострадавшие участники долевого строительства, поделился Родион Букачаков на своей официальной страничке "ВК".

"После докладов официальных лиц приступили к обсуждению сложившейся тяжелой ситуации вокруг дольщиков строительной компании "ГАСК", в результате банкротства которой пострадало больше сотни дольщиков. Так, например, многоквартирный 10-этажный дом по улице Чаптынова по инициативе самих дольщиков достраивается собственными силами и средствами, но средств закончить стройку не хватает, так как не у всех есть возможность вложить дополнительные средства, но первый заместитель мэра города Ольга Сафронова заверила, что затраты на работы по подключению дома к коммунальным сетям возьмет на себя Администрация города, также будет решаться вопрос о посильной помощи для окончания строительства данного объекта. Еще один такой объект находится по улице Строителей, по этому объекту выступил один из дольщиков, рассказал, что дольщики на добровольной основе ведут охрану объекта, который понемногу начинают разворовывать, и попросил оказать помощь по охране объекта, власти города пообещали помочь дольщикам решить данный вопрос в ближайшее время.

Также на слушаниях была озвучена проблема, по которой необходимо тщательно разобраться и помочь людям, это проблема также связана с этой злополучной строительной организацией, но проблема в том, что жильцам продали квартиры, которые в залоге у банка "Сибсоцбанк", и теперь банк через суд выселяет несколько квартир, в которых люди уже успели сделать ремонт и обжиться. По этой проблеме власти обещали тщательно изучить детали и дать ответ в кратчайшие сроки, - рассказал он.

- Я в свою очередь сообщил дольщикам, что этот вопрос на особом контроле у Президента страны и в Государственной Думе, где создана рабочая группа по решению данной проблемы, в которую я также вхожу, так же 21-го июля Госдума приняла закон о создании компенсационного фонда долевого строительства в целях защиты прав, интересов и имущества дольщиков обязательства перед которыми не исполняются застройщиками".

Напомним, обманутые долщьики Горно-Алтайска ранее, 25 июля, провели несколько одиночных пикетов с требованием, привлечь виновных к ответственности.