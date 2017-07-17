В Горно-Алтайске пропал молодой мужчина

Отделом МВД России по Горно-Алтайску разыскивается без вести пропавший местный житель - Ожгибицев Роман Александрович 1991 года рождения, местонахождение которого не известно с 11 июля 2017 года, сообщает сайт МВД по РА.

Приметы: на вид 26 лет, плотного телосложения, рост 176 см, глаза голубые, волосы темно-русые до плеч.

Был одет: штаны из сатина черного цвета, плащ до колен из сатина черного цвета с капюшоном, туфли кожаные на шнурках черного цвета. При себе имел сумку из сатина черного цвета, с широким наплечным ремнем.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8 (38822) 9-25-00, 9-25-02, 9-25-51, 9-25-11, 9-29-35, или в ближайшее отделение полиции по телефону 02.