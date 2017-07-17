Виктор Облогин покинул ряды единороссов

Бывший градоначальник Горно-Алтайска Виктор Облогин вышел из партии "Единая Россия". Более того, чиновник стал вторым номером в списке Партии дела на выборах в Горно-Алтайский городской совет депутатов, первым в списке значится Владимир Петров.

Напомним, Виктор Облогин обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий. В июне 2016г. он был отстранен от должности и отправлен под домашний арест. Облогин неоднократно заявлял, что дело против него является политическим заказом руководства республики.