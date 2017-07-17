За насильственные действия в отношении падчерицы житель Горно-Алтайска осужден к длительному заключению

Горно-Алтайским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя города по обвинению его в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Как рассказал сайт прокуратуры РА, подсудимый в 2014 г., а также дважды в 2016 г. у себя дома совершил в отношении 9-летней девочки, являющейся дочерью его супруги, насильственные действия сексуального характера.

С учетом представленных стороной государственного обвинения доказательств, характеристикой личности подсудимого, ранее судимого за совершение тяжкого преступления против жизни и здоровья суд признал мужчину виновным в совершении указанных выше преступлений и назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.