Горожанам предлагают оценить эффективность работы муниципальных чиновников

Администрация Горно-Алтайска приглашает горожан принять участие в оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, осуществляющих оказание услуг населению. Для всех граждан обеспечен свободный доступ к анкете опроса по ссылке: http://opros.mineco04.ru/index.php/624828?lang=ru.

В анкете содержатся вопросы об оценке работы главы муниципалитета, представительного органа местного самоуправления, а также организаций и учреждений, оказывающих услуги по содержанию дорог, тепло-, электро- и водоснабжению и т. п.

Мнение горожан позволит объективно оценить качество работы муниципалитета и поможет в разработке предложений по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих оказание услуг населению. Опрос анонимный, его результаты будут использоваться исключительно в обобщенном виде.

Источник: сайт администрации Горно-Алтайска