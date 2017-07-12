Ненормальное соседство

Вот такие фотографии принесли в редакцию жители села Кызыл-Озек. По их словам, подобное приходится наблюдать постоянно.

- Это район улицы Ипподромской. Мусор вывозят в лучшем случае раз в неделю, в понедельник вроде, этого крайне мало. Коровы ходят без присмотра, легко вляпаться в следы их жизнедеятельности, кроме того, рядом - вот и на фото видно - водонапорная башня, разве нормально такое ее соседство с постоянным источником антисанитарии? - говорили обратившиеся.