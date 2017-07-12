Вот такие фотографии принесли в редакцию жители села Кызыл-Озек. По их словам, подобное приходится наблюдать постоянно.
- Это район улицы Ипподромской. Мусор вывозят в лучшем случае раз в неделю, в понедельник вроде, этого крайне мало. Коровы ходят без присмотра, легко вляпаться в следы их жизнедеятельности, кроме того, рядом - вот и на фото видно - водонапорная башня, разве нормально такое ее соседство с постоянным источником антисанитарии? - говорили обратившиеся.
И совсем не смотрятся рядом с роскошными дворцами, которые построены на те деньги, которые предназначались для ГЗК и обустройства прилегающей территории.
Обращайтесь к владельцам дворцов, наверное, им стрёмно больше всех.
Странно, они ведь всегда умели качать права.Когда захотели построиться на детской площадке общего пользования, местные власти им подмахнули.
А сейчас времен не те, что ли?