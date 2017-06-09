День России. Программа празднования в Горно-Алтайске

12 июня в Горно-Алтайске пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Откроет череду торжеств Парад дружбы народов «Мы – граждане России», который начнется в 11:00 часов на стадионе «Спартак». Это станет главной площадкой торжеств первой половины дня. Там же будет дан старт автопробегу «Чуйский тракт – дорога дружбы, молодости, спорта», который посвящён 90-летию образования ДОСААФ России и 80-летию Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай. По завершению парада на стадионе начнутся соревнования по национальным видам спорта, старт которым будет дан в 12:30 часов.

Параллельно торжествам на стадионе в переулке Спортивный, в городском парке культуры и отдыха и на площадке перед зданием городского Дома культуры пройдет выставка оборудования и техники силовых структур региона.

С 11:00 часов на площади имени Ленина начнется Открытый Кубок федерации армрестлинга Республики Алтай, а на стадионе «Динамо» - соревнования по футболу.

Фестиваль национальных культур Республики Алтай состоится с 12:00 до 14:00 часов в городском парке культуры и отдыха. Также с полудня в сквере Чорос-Гуркина начнутся конкурс чтецов, выставка книг и картин, интеллектуально-познавательные игры, а также молодежная акция «Я люблю тебя, Россия!».

Центральный местом торжеств вечерней программы станет главная сцена на площади Ленина. С 19:00 часов вечернюю программу торжеств начнет там праздничный концерт с участием Государственного оркестра Главы Республики Алтай.

В 19:30 часов на центральной сцене состоится презентация Ассамблеи Республики Алтай и выступления лучших участников фестиваля национальных культур.

В 20:30 часов творческую эстафету примет молодежная программа «Алтай mix», которая завершится в 22:00 часов.

Источник: сайт мэрии Горно-Алтайска