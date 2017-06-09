В Горно-Алтайске ликвидировали два пешеходных перехода

9 июня в 9:30 утра в городе были закрыты два нерегулируемых пешеходных перехода - на пр. Коммунистическом, 68 (у здания бывшего хлебозавода, ныне "Бизнес-центр") и на ул. Григория Чорос-Гуркина, 32 (около кафе "Натали"). Сотрудник ГИББД, который руководил ликвидацией переходов, пояснил, что они расположены не по ГОСТу - переход у здания хлебозавода стоял между двумя регулируемыми "пешеходниками" со светофорами и между ними должно быть расстояние в 200-300 метров, а переход у кафе "Натали", по их мнению, создает трудности для движения пешеходов и транспортных средств.

Граждане восприняли это неоднозначно - одни говорят, что эти "пешеходники" никому не мешали и были очень нужны людям, что их и так крайне мало и вообще, что это одно из проявлений произвола чиновников и нашей администрации. А другие, наоборот, поощряют эту деятельность, объясняя это тем, что в городе, как они считают, слишком много "зебр" и из-за этого возникают дорожные заторы.

Напоминаем, что по тем же причинам недавно закрыли и два других перехода - у магазина "Байтерек" и у библиотеки им. Чевалкова. Вообще, это довольно спорное решение - с одной стороны, автомобилисты будут меньше застревать на дорогах, но с другой стороны, пешеходы вряд ли захотят ходить окружными путями, тратя своё личное время и, скорее всего, они будут нарушать ПДД, проходя по проезжей части. Так как эти меры применили недавно, еще непонятно, станет ли хуже или лучше городской инфраструктуре города. Время покажет.

Даниил Кукуев