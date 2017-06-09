В Горно-Алтайске пропала уроженка Алтайского края

Отделом МВД России по Горно-Алтайску разыскивается без вести пропавшая Крюкова Зоя Федотовна, 23.03.1938 года рождения, уроженка с. Сетовка Советского района Алтайского края, проживавшая в г. Горно-Алтайске, которая 4 июня 2017 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено, говорится на сайте МВД по РА.

Приметы: на вид 80 лет, рост около 165 см., худощавого телосложения, лицо овальное европейского типа, глаза голубые, нос средний прямой, волосы прямые, седые, стрижка короткая.

Была одета: платок темно-малинового цвета, платье серого цвета в клетку, тапочки (сланцы) черного цвета.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить в Отдел МВД России по г. Горно-Алтайску по телефонам: 8 (38822) 9-25-00, 2-56-55, 2-56-55, либо в ближайшее отделение полиции по телефону 02.