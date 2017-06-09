В Горно-Алтайске перекроют движение из-за празднования Дня России

В связи с проведением Дня России в Горно-Алтайске 12 июня будет частично перекрыто дорожное движение на улицах, примыкающих к местам проведения, сообщает сайт правительства РА.

С 8.00 часов до 18.00 часов будет перекрыто движение по переулку Спортивному, с 11.00 часов до 18.00 часов по улице Социалистическая от дома № 12 до дома № 18. С 17.00 часов до 22.00 часов по ул. Эркемена Палкина от здания торгового центра «Панорама» (пр. Коммунистический, 11) до здания Дворца Правосудия (ул. Эркемена Палкина, 3) и по улице Чорос -Гуркина от здания дворца Правосудия до здания Национального банка.