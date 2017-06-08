Администрация согласовала проведение митинга оппозиции в Горно-Алтайске 12 июня

Горно-алтайский митинг 12 июня в рамках всероссийской акции, инициированной Алексеем Навальным, наконец, был согласован с мэрией Горно-Алтайска. Сегодня, 8 июня, мы получили соответствующую бумагу из администрации. Мероприятие пройдет с 14 до 16 часов на площадке в Городском парке культуры и отдыха, в 20 метрах от правого берега р.Майма, в 40 метрах от здания, расположенного по пер.Спортивный 5/1, в 75 метрах от здания Центра детского творчества Горно-Алтайска.

Отделу МВД России по городу Горно-Алтайску в лице Сапарова Я.В. рекомендовано обеспечить охрану общественного порядка во время проведения публичного мероприятия. Ответственность за организацию и проведение публичного мероприятия возложена на Михайлова С.С.

Напомним, в связи с тем, что, региональное отделение Партии народной свободы в Республике Алтай было тайно незаконно ликвидировано, на 12 июня КРОМЕ МИТИНГА намечено выдвижение инициативы республиканского референдума о возврате всенародных выборов мэра Горно-Алтайска и глав районов от инициативной группы граждан.

У нас, в отличие от большинства регионов, в инициативной группе должно состоять не 20, а целых 100 человек (круче только в Ленинградской области — 500 человек). Проведение собрания такой большой группы граждан будет создавать некоторые технические сложности, но зато в неё смогут войти представители разных политических сил, поддерживающих проведение референдума о возврате выборов мэров и глав — и члены партий и просто неравнодушные граждане.

Для участия в инициативной группе нужно быть совершеннолетним гражданином России, имеющим ПОСТОЯННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ на территории Республики Алтай.

Тех, кто готов принять участие в выдвижении инициативы референдума, прошу ЗАРАНЕЕ связаться со мной (тел.8-913-999-8617) — нужно ЗАРАНЕЕ вписать в проект протокола и ходатайства паспортные данные инициаторов референдума, а для 100 человек это довольно длительная работа.