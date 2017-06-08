Доходы горно-алтайского бюджета сократились на 11,5 млн рублей

По оперативным данным по состоянию на 1 июня 2017 года в городской бюджет зачислено 313,7 млн рублей налоговых и неналоговых доходов, в том числе 298,2 млн рублей составляют налоговые поступления и 15,5 млн рублей неналоговые поступления, отмечает сайт мэрии Горно-Алтайска.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступление налоговых и неналоговых доходов сократилось на 11,5 млн рублей, что в основном связано с уменьшением поступлений налогов на совокупный доход (УСН, ЕНВД, ЕСХН) на 8,3 млн рублей.

Также отмечено снижение поступлений имущественных налогов и государственной пошлины.