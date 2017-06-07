"Я мать, я не могу бездействовать"

Ребенок-инвалид - это тяжелая ноша для тех, кто берет ее на себя. Светлана Змаева не отдала свою дочь в больницу, хотя врачи убеждали ее сделать это. Более 20 лет она ухаживает за ней сама и пытается добиться от нашей медицины хоть какой-то помощи и поддержки. Попытки безуспешны. "Но я не могу спокойно смотреть, как мучается мой ребенок, - говорит Светлана Андреевна. - В конце концов пришла к тому, что единственный выход - обратиться за помощью к людям".

История проста и до боли знакома всем мамам, имеющим "тяжелых" детей. Пятый ребенок в семье еще в роддоме получил множество диагнозов - ДЦП, спастический тетрапарез, сколиоз грудного отдела и опорно-двигательного аппарата, нарушение функции тазовых органов…

В барнаульской клинике, куда направили маму с младенцем, они стали объектом пристального изучения медиков. Их заинтересовал этот случай, и они убеждали Светлану оставить дочь, даже не скрывая того, что она нужна им "на изучение".

"На каждом обходе помимо врачей приходили студенты и рассматривали ребенка. Мне говорили, что это редкий случай, убеждали оставить дочь, мол, у нас специалист "защищается" как раз по этой теме. Про то, как лечить ребенка и чем помочь, речи практически не было. Делали, правда, массаж. Сказали нам, что вылечить или хоть как-то помочь они не могут, прогнозов никаких не давали. А ребенок с трудом кушал, периодически синел…".

Для мамы же это был ее ребенок, а не "интересный медицинский случай".

"Мы не стали там находиться дольше и уехали домой в Улаган. Врачи в Горно-Алтайске поставили дочь на учет, но никакого лечения не предложили...

Девочка росла - понемножку начала ходить, но она не говорит и самостоятельно себя не обслуживает. У нее 1 группа инвалидности. Сейчас мы живем в Горно-Алтайске.

Делали и делаем все что можем - ездили по святым местам, к святым источникам, мощам, даем ей пить китайскую продукцию на травах. Все это, как нам кажется, немного помогло, дочь не совсем лежачая, может передвигаться с посторонней помощью.

Около десяти лет назад врач-психиатр из Горно-Алтайска сказал, что в Израиле есть клиника, где могут помочь, но денег не было, собрать необходимую сумму было невозможно. Как я уже говорила, поддержки от наших медиков за все эти годы практически никакой не было. Мы сами делали все от нас зависящее - в "Релакс Максе" хотели пройти процедуры, там собрали консилиум и сказали, что таких аппаратов, которые могли бы помочь, у них нет и в Барнауле нет, есть только в больших городах.

Папа наш, мой муж, четвертый год как умер, когда он был жив, было, конечно легче…".

К тому, чтобы через газету обратиться за помощью, Светлана Андреевна шла очень долго и решилась на это, когда поняла, что другого выхода просто нет.

К обычному заболевшему температурящему человеку приходит врач, слушает, хотя бы выписывает лекарства. К заболевшей Марии врачи даже не подходят.

"Недавно она температурила, я вызвала на дом врача, она сама сказала, что у нее 20 лет стажа, но к ребенку (она для меня все равно ребенок) даже не подошла, не послушала, не посоветовала никаких лекарств. Поить ее сложно - она ест только перемолотую пищу, лекарства плохо воспринимает…

В общем, ни моральной, никакой поддержки. Приехала как-то в Республиканский центр реабилитации инвалидов, хотела договориться, но там как только документы увидели, так сразу сказали, что мест нет, может быть, на 2018 год, но я поняла, что места для нее никогда не будет. Ни санатории, ни Центр реабилитации - ничего для нас недоступно. В квоте на лечение за пределами республики, конечно, отказали.

Что мы хотим? Мы хотим хоть раз пройти настоящее обследование и пролечить ребенка по ее профилю болезни. Поддерживающее лечение и небольшое улучшение вполне возможны. Недавно я узнала, что в год два раза она должна проходить реабилитацию, чтобы хотя бы ее поддержать, - она ведь мучается и не может ничего сказать! Я мать и не могу бездействовать!

Ходила на прошлой неделе на прием к представителю Президента Завьялову с просьбой помочь в финансовом плане. Он сказал - будем искать возможности, но пришел ответ, что мое обращение направлено в прокуратуру республики. Непонятно, зачем, понятно, что просто отписка, чтобы перекинуть проблему на другую инстанцию. Причем здесь прокуратура? Ясно, что никаких нарушений со стороны врачей она не найдет, речь шла не об этом, а об оказании помощи на поездку в клинику.

Дело в том, что мы созвонились с клиникой в Москве, которая специализируется на этих болезнях, сказали диагнозы, врач ответил, что у них можно пройти процедуры, обследование, возможно улучшение, но каждая процедура стоит 10-12 тысяч. Причем даже если бы у нас было направление, все равно все платно.

Мне говорят - ищи спонсора. Но я не знаю таких людей, к кому можно пойти попросить. Богатые все жадные… Обращаемся просто к добрым людям. На дорогу и лечение - без питания и проживания - нам нужно немногим более 100 тысяч рублей. Я полностью отчитаюсь за всю сумму".

Номер карточки сбербанка Светланы Андреевны Змаевой - 4276 8020 1396 1725, телефон: 8-983-582-1983.

Соб. инф.