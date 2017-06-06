Участник резонансного ДТП в Горно-Алтайске Александр Курносов может отправиться в тюрьму на шесть лет

Судебный процесс по обвинению Александра Курносова в совершении дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель Екатерины Пестеревой и причинение травм еще троим жителям Горно-Алтайска, вступает в последнюю стадию. Очередное заседание состоится в городском суде 9 июня – подсудимому будет предоставлена возможность выступить с заключительным словом, после чего судья Алексей Кривяков удалится в совещательную комнату для постановления приговора, сообщают "Новости Горного Алтая".

На заседаниях, прошедших в конце мая, подсудимому все ж таки назначили государственного защитника. Это было сделано в связи с тем, что до этого Александр Курносов многократно менял адвокатов, что затягивало процесс. Родственники потерпевших убеждены, что такая тактика была избрана подсудимым умышленно – несколько лет назад именно затягивание процесса с помощью больничных и других уловок помогло Курносову избежать уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью жителю Новосибирска, с которым подсудимый повздорил в одном из горно-алтайских клубов.

По данным сайта городского суда, из-за неявки защитника заседания откладывались шесть раз, дважды заседания переносились из-за болезни подсудимого. Всего же с начала слушаний, то есть с декабря прошлого года, назначалось 27 заседаний.

Так или иначе, 25 мая судья назначил государственного защитника, им стал Вячеслав Харин. Против назначения госзащитника выступали и подсудимый, и остальные его адвокаты, мотивируя свое несогласие в том числе тем, что новый защитник не знаком с материалами дела. Однако выяснилось, что Харин ознакомился с ними еще до заседания.

Приступая к прениям, адвокаты выступили с очередным ходатайством об отводе судьи. Видимо, взяв пример с подсудимого мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина, Курносов решил, что судить его должны в другом регионе. «Адвокат Брыкин заявил, что ранее Курносова защищал адвокат Барсуков, от услуг которого Курносов отказался, так как Барсуков не мог осуществлять его защиту квалифицированно, — рассказывают присутствовавшие на процессе родственники потерпевших. — А у Барсукова жена работает в Верховном суде и является членом коллегии по уголовным делам, а так как Курносов поругался с ее мужем, то она теперь мстит Курносову и оказывает давление на суд. Курносов в связи с этим просит передать его дело в барнаульский суд и судить его там, а судье Кривякову, как честному человеку, советует взять самоотвод по этим же обстоятельствам. Суд отклонил данное ходатайство как необоснованное».

Затем выступил гособвинитель. Он перечислил все нарушения Курносова, попросил суд учесть факт привлечения его к уголовной ответственности, множество административных нарушений, а также «саму дерзость преступления». Он подчеркнул, что подсудимый сбежал с места ДТП, не признал своей вины ни на стадии следствия, ни на стадии судебного разбирательства. Прокурор попросил критически отнестись к показаниям ряда свидетелей и, с учетом всего изложенного, назначить наказание Курносову в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на шесть лет.

Прения продолжились 29 мая. Подсудимый выступал более двух часов и полностью отрицал свою вину. По его мнению, авария произошла из-за сложных метеоусловий и в результате того, что правила дорожного движения нарушил водитель Renault Duster Александр Пивоваров.

«После обеда наступила очередь защитника Брыкина. Речь его была пафосной и долгой. Свое выступление он начал с того, что не доверяет судье Кривякову, так как тот имеет личную заинтересованность. Защитник утверждал, что органы следствия в результате своей некомпетентности и коррумпированности «назначили» виновным в ДТП Курносова, и вообще, такого беззакония, как в Республике Алтай, больше нигде нет. Адвокат убежден, что материалы дела сфабрикованы от первого до последнего листа... Больше трех часов длился его доклад. Тексты в прениях Брыкина и Курносова по их просьбе были приобщены к делу», — говорится в репортаже из зала суда, опубликованого на портале петиций.

Теперь прения закончены, осталось последнее слово подсудимого Курносова и приговор. Следующее заседание назначено на 15:00 в пятницу, 9 июня.

Напомним, ДТП произошло 12 марта около 0:40 в Горно-Алтайске на пр. Коммунистическом. Данное происшествие вызвало большой общественный резонанс, во многом благодаря активному обсуждению на местных сайтах и в социальных сетях. Участники ДТП — люди примерно одного возраста — от 25 до 35 лет. В Renault Duster находились Александр Пивоваров, Тимур Байгузин, Александра Еремина и Екатерина Пестерева. Пестерева в результате ДТП погибла, остальные были госпитализированы. Два человека попали в реанимацию, еще один – в травматологию. За рулем «Тойоты» был руководитель одного из городских охранных предприятий Александр Курносов. По версии обвинения, он был пьян, что и стало причиной аварии. По словам очевидцев, его автомобиль двигался с выключенными фарами, из-за чего привлек к себе внимание наряда ДПС. Полицейские попытались остановить машину, однако водитель требованиям правоохранителей не подчинился и на большой скорости стал уезжать от пустившегося за ним в погоню экипажа ГИБДД. В это время с прилегающей улицы на проспект выезжал Duster, в который и врезалась японская иномарка. По данным родственников потерпевших в аварии, по состоянию на 12 марта, то есть дату совершения ДТП, за Курносовым в базе ГИБДД числилось 82 нарушения правил дорожного движения.