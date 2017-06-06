В столице региона открыт купальный сезон

В связи со стабильно установившимися высокими положительными температурами, со 2 июня в Горно-Алтайске отрыт купальный сезон. Администрацией города Горно-Алтайска было подписано соответствующее распоряжение, в котором, в частности, разрешается купание горожан и гостей города на пруду в урочище Еланда. Режим работы пляжа определен с 11.00 часов до 19.00 часов ежедневно с 1 июня по 20 сентября 2017 года, говорится на сайте мэрии Горно-Алтайска.

На весь период работы пляжа будет организовано дежурство спасателей с лодкой и спасательными средствами. На сегодняшний момент проведены лабораторные исследования состояния воды и обследование дна озера водолазами, проведена уборка территории, установлены контейнеры. Также городская полиция берет данный объект под особый контроль по обеспечению там правопорядка и недопущению распития спиртных напитков.