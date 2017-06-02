Вирус похитил со смартфона жительницы Горно-Алтайска десять тысяч рублей

32-летняя жительница г. Горно-Алтайска лишилась денег из-за вредоносной программы, которую скачала на свой смартфон. Как рассказывает сайт МВД по РА, неизвестными лицами с ее банковской карты были похищены 10 тысяч рублей. Женщина пояснила, что со своего смартфона, к абонентскому номеру которого подключена услуга «мобильный банк», она осуществляла выход в интернет. Решив воспользоваться приложением «Сбербанк-онлайн», горожанка прошла по первой попавшейся ссылке и по запросу внесла свои банковские реквизиты, после чего обнаружила, что с ее карты произошло списание денежных средств на общую сумму 10000 рублей.

Предварительно установлено, что пройдя по ссылке, женщина зашла на страницу сайта-двойника, с которого установила на свой смартфон вредоносную программу, в результате чего и стала жертвой злоумышленников.

В настоящее время полицейские уже установили, что денежные средства с карты горожанки переведены на телефон абонента зарегистрированного в Ставропольском крае. Смартфон потерпевшей изъят и направлен на экспертизу. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.