Так как на 12 июня уже на всех площадках города согласованы публичные мероприятия, мэрия Горно-Алтайска предложила провести митинг в рамках всероссийской акции, инициированной Алексеем Навальным, на площадке в Городском парке культуры и отдыха между зданием Центра детского творчества и территорией военного комиссариата. Как уточняется в документе, полученном от администрации, 20 метров от правого берега р.Майма, 40 метров от здания, расположенного по пер. Спортивному, 5/1, в 75 метрах от здания Центра детского творчества. Жаль, что не указали координаты ;)
Митинг предлагается провести после завершения запланированных городских мероприятий, посвященных Дню России.
Напомним, что всех, кто хочет вернуть всенародные выборы мэров и глав районов, мы приглашаем вступить в инициативную группу. Для участия нужно быть совершеннолетним гражданином России, имеющим ПОСТОЯННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ на территории Республики Алтай. Тех, кто готов принять участие в выдвижении инициативы референдума приглашаем на собрание, которое будет совмещено с митингом.