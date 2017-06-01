Митинг в рамках всероссийской акции, инициированной Алексеем Навальным, пройдет 12 июня в Городском парке

Так как на 12 июня уже на всех площадках города согласованы публичные мероприятия, мэрия Горно-Алтайска предложила провести митинг в рамках всероссийской акции, инициированной Алексеем Навальным, на площадке в Городском парке культуры и отдыха между зданием Центра детского творчества и территорией военного комиссариата. Как уточняется в документе, полученном от администрации, 20 метров от правого берега р.Майма, 40 метров от здания, расположенного по пер. Спортивному, 5/1, в 75 метрах от здания Центра детского творчества. Жаль, что не указали координаты ;)

Митинг предлагается провести после завершения запланированных городских мероприятий, посвященных Дню России.

Напомним, что всех, кто хочет вернуть всенародные выборы мэров и глав районов, мы приглашаем вступить в инициативную группу. Для участия нужно быть совершеннолетним гражданином России, имеющим ПОСТОЯННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ на территории Республики Алтай. Тех, кто готов принять участие в выдвижении инициативы референдума приглашаем на собрание, которое будет совмещено с митингом.

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