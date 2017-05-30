Исторический квест «1942. Партизанскими тропами» пройдет в Горно-Алтайске

3 июня в 12:00 часов в Горно-Алтайске состоится очередной Всероссийский исторический квест «1942. Партизанскими тропами», который организует Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» в Республике Алтай. Место проведения - Парк Победы.

По легенде квеста в июне 1942 года немецкой оккупации подверглись территории Белорусской, Украинской, Эстонской, Латвийской, Литовской ССР и 13 областей РСФСР.

Оккупационный режим, установленный захватчиками, отличался исключительной жестокостью и зверствами по отношению к мирному населению. Для помощи советским войскам местное население уходило в партизанские отряды. Партизанское движение набирало максимальные обороты.

Участникам предстоит остановить планомерное снабжение сил Вермахта горючим и боеприпасами, снизить темп продвижения врага, начать диверсионную и «рельсовую» войну.

Партизанская война была одной из форм вооруженной борьбы советского народа против врага. Основной целью партизанской войны было разрушение системы обеспечения фронта — нарушение связи и коммуникаций, работы его автомобильного и железнодорожного сообщения и так далее.

В общей сложности, в 1941—1944 годы на оккупированной территории СССР действовали 6 200 партизанских отрядов и соединений, численность партизан и подпольщиков оценивается в 1 миллион человек. Свыше 128 тыс. партизан и подпольщиков были награждены орденами и медалями СССР (248 из них стали Героями Советского Союза).

Исторические квесты – это новый, современный и увлекательный формат изучения истории, предложенный «Волонтерами Победы» в 2016 году. Квест является командной игрой, в которой участники выполняют задания, связанные одной сюжетной линией. Сценарий и задания квестов основаны на достоверных исторических фактах и воспоминаниях ветеранов. В процессе создания квестов традиционно принимают участие профессиональные историки.

К участию в квесте приглашаются команды в возрасте от 14 лет. Состав команды 4-8 человек, включая капитана.

Для участия в квесте необходимо направить заявку на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. не позднее 1 июня 17.00 часов.

Контактное лицо – Константинова Екатерина Евгеньевна, руководитель регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы» в Республике Алтай, тел. 8-913-996-78-85.

Источник: сайт мэрии Горно-Алтайска