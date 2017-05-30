День без табака пройдет в Горно-Алтайске

Ежегодно 31 мая во всех странах мира отмечается День без табака. В 2017 году он проводится под девизом – «Табак – угроза для развития». Эта дата не останется без внимания и в Республике Алтай, где проблема курения остаётся крайне актуальной. Акции, семинары и лекции на тему вреда курения будут организованы в медицинских, образовательных, молодёжных организациях и других учреждениях. 31 мая на центральной площади города с 12 до 13 Центр здоровья проведёт акцию «Нет курению!». В ходе акции желающие могут пройти спирометрию - определение объема легких, получить консультацию специалиста. Прохожим будут раздаваться буклеты, информирующие о пагубном влиянии курения, передает сайт Минздрава РА.

30-31 мая в Центре здоровья Республиканского врачебно-физкультурного диспансера будет работать «горячая линия» (тел. 22-3-44), куда могут позвонить все, кто страдает табачной зависимостью и хочет бросить курить.

По данным специалистов, в последние три года наблюдается постепенное снижение числа курящих среди взрослого населения Республики Алтай, но проблема не теряет своей значимости. Курение табака по-прежнему остаётся в лидерах среди факторов риска развития тяжёлых неинфекционных заболеваний. В ходе проведения мероприятий, посвященных Дню без табака, у всего медицинского сообщества есть возможность ещё раз напомнить курильщикам о риске заболеть серьёзными заболеваниями - ишемической болезнью сердца, раком легких, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и пр.